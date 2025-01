Proteste per le file alla buvette, scattano i controlli al Senato

Il Senato ha ricevuto lamentele riguardo al sovraffollamento presso la buvette di Palazzo Madama e il ristorante. Per affrontare la situazione, i questori del Senato hanno inviato una mail ai senatori, sollecitando il rispetto delle norme di accesso ai luoghi di ristoro. Questo richiamo segue le segnalazioni di vari senatori, specialmente durante le sedute d’Assemblea, che hanno evidenziato la presenza di persone non autorizzate che contribuiscono al sovraffollamento.

I questori hanno adottato misure per garantire che gli assistenti parlamentari vigilino scrupolosamente sull’applicazione delle regole già in vigore, a partire dalla prossima settimana. Nella comunicazione inviata, i questori fanno presente che l’affollamento nelle aree di ristoro danneggia l’immagine e la funzionalità dell’istituzione parlamentare.

La mail sottolinea che l’accesso alla caffetteria è limitato a un numero selezionato di persone, tra cui parlamentari, ex parlamentari, membri del governo e alcuni funzionari dell’amministrazione, oltre ai giornalisti accreditati. È previsto un elenco specifico di figure autorizzate, senza possibilità di eccezioni.

Le norme esistenti, richiamate dai questori, stabiliscono che eventuali ospiti dei titolari dei diritti di accesso possono essere accompagnati solo in giorni senza sedute d’Aula, salvo deroghe autorizzate per iscritto dai questori. Riguardo il self service, è prevista una maggiore accessibilità solo nelle serate di martedì e mercoledì, quando possono accedere anche altre categorie di utenti, come i dipendenti del Senato e collaboratori accreditati.

Tuttavia, i collaboratori parlamentari e dipendenti dei gruppi esprimono preoccupazione riguardo a questa nuova stretta, in attesa di chiarimenti su come potranno accedere ai servizi delle buvette e del ristorante durante il resto della settimana. Il richiamo dei questori mira a mantenere un ambiente ordinato e a garantire che le aree di ristoro siano utilizzate esclusivamente da coloro che hanno diritto di entrata, risolvendo così il problema del sovraffollamento e preservando l’immagine del Senato.