Un gruppo di No green pass ha bloccato la rampa d’accesso della Sopraelevata, la principale arteria di Genova che porta dal ponente cittadino al centro. I manifestanti sono una cinquantina, mentre presidi ai varchi portuali sono in corso da stamattina all’alba a varco Etiopia e a Pra’.

In centro la protesta è iniziata davanti alla Prefettura con le bandiere dei Cub e qualche tricolore e poi gli striscioni, quello di Libera Piazza Genova con scritto: “No Draghi, No Pass, No Cts” affianco a quello dei Cub Scuola, con lo slogan “Eppur si muove”. “Siamo qui per dire no al Green Pass – spiega Leonardo Sinigaglia, del comitato Libera Piazza Genova – che non è uno strumento sanitario ma politico, che il governo ha attivato per la propria sopravvivenza”. La protesta, per ora, resta in Largo Lanfranco anche se dalla piazza si dicono pronti a “supportare tutte le mobilitazioni”, in attesa di un incontro che i rappresentanti dei Cub hanno chiesto al prefetto.

“Questo è un attacco ai lavoratori – dice Eraldo Matterocci, dei Cub – ai diritti ma anche allo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se i sindacati maggioritari non sembrano accorgersene. Al prefetto vogliamo esporre il fatto che questa, che continuano a definire minoranza, non è così piccola come viene descritta. Vedere i lavoratori ricattati per lavorare è una cosa che riteniamo vergognosa”. In piazza ci sono molte categorie, tanti insegnanti, personale sanitario, ferrovieri, ma anche molti cittadini comuni che hanno aderito alla mobilitazione. “Sono quasi tutti lavoratori o pensionati – continua Matterocci – qui ci sono anche moltissime persone vaccinate, lo sono anche io, che sui diritti non vogliono assolutamente transigere”. Sulla piazza è stato posizionato anche un impianto di amplificazione con un microfono dal quale, ogni tanti, vengono dati gli aggiornamenti delle altre protesta. Una cinquantina, invece, i lavoratori aderenti a Ugl trasporti e Cub che presidiano la sede di Amt in via Bobbio. “Il governo non ci ha lasciato scelta, il fatto di dover avere un certificato per lavorare non è accettabile – spiega Luca Lagomarsino, segretario di Ugl Trasporti – non puoi pagare per andare a lavorare”. “Queste sono persone che durante la pandemia hanno lavorato in tutte le condizioni – aggiunge Mauro Milani del coordinamento nazionale Cub – e ora improvvisamente sembrano diventati gli untori. È una cosa assurda”.