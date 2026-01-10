Proteste negli Stati Uniti contro gli agenti Ice

Almeno tre persone sono state arrestate durante una manifestazione contro gli agenti anti-immigrazione Ice a Minneapolis. La protesta si inserisce in un contesto più ampio di manifestazioni contro le tattiche di controllo dell’immigrazione da parte del governo statunitense, oltre che per l’uccisione di Renee Nicole Good.

Good è stata colpita e uccisa da un agente dell’Immigration and Enforcement durante un raid anti-immigrazione in una strada residenziale. Il filmato dell’incontro, girato con il cellulare di un testimone, è stato diffuso in rete e ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. Il video sembra mostrare Good che cerca di fuggire dalla scena, ma i membri dell’amministrazione Trump hanno difeso l’agente dell’Ice, citando la legittima difesa e sostenendo che Good aveva cercato di investire l’agente.

Un nuovo video mostra lo stesso incontro, ma dalla prospettiva dell’agente che ha sparato a Good. Mentre le sirene suonano in sottofondo, si vede l’agente girare intorno al Suv di Good. Good sporge dal finestrino e dice: “Va bene, amico, non ce l’ho con te”. La moglie di Good, che stava registrando separatamente l’incontro, entra nell’inquadratura e dice: “Cittadino americano, ex veterano del cazzo, vuoi venire contro di noi, vuoi venire contro di noi, ti dico di andare a prenderti un pranzo, ragazzone”.

A questo punto, altri agenti si dirigono verso il veicolo, chiedendo a Good di uscire dall’auto. In risposta, Good fa una breve retromarcia, gira il volante verso il lato del passeggero e continua a guidare. A questo punto l’agente ha aperto il fuoco. Mentre l’auto di Good perde il controllo e sfreccia via, qualcuno sulla scena pronuncia “F**g bh”, che sembra essere diretto a Good. Lo scambio verbale ha ulteriormente aumentato la rabbia dell’opinione pubblica.

Secondo la politica dell’Ice, i funzionari e gli agenti devono accendere le telecamere indossate all’inizio delle attività di controllo. I filmati vengono poi conservati per essere esaminati in caso di incidenti gravi. Il filmato appena pubblicato, tuttavia, sarebbe stato ripreso dal cellulare dell’agente. Non è chiaro se l’agente che ha aperto il fuoco contro Good indossasse una telecamera.