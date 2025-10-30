18.1 C
Da stranotizie
Proteste in Tanzania contro le elezioni contestate di Hassan

In Tanzania si stanno svolgendo importanti manifestazioni, giunte al secondo giorno, a seguito delle elezioni contestate che hanno confermato la presidente uscente Hassan. I dimostranti hanno dato fuoco a un autobus e a una stazione di servizio, attaccato commissariati di polizia e vandalizzato seggi elettorali in vari distretti. Immagini diffuse dall’Associated Press mostrano un’auto e una moto distrutte ad Arusha.

Secondo Amnesty International, durante le proteste sono morte due persone, un civile e un agente di polizia. Giovedì, la commissione elettorale ha comunicato in televisione che la presidente Hassan avrebbe ottenuto il 96,99% dei voti nelle circoscrizioni scrutinate; tuttavia, i candidati presidenziali dei due principali partiti di opposizione erano stati esclusi dalla competizione elettorale.

In risposta all’escalation delle manifestazioni, il governo ha deciso di interrompere l’accesso a Internet, imposto un coprifuoco e dispiegato l’esercito nelle strade.

