Proteste in Serbia: sciopero della fame per diritti civili

Gruppi di persone continuano a sostenere Hrka, accampandosi davanti alla sua tenda, mentre la polizia presidia l’area, con conseguenti interruzioni nella circolazione. Oggi, il ministero della difesa ha reso noto che a registrare una conversazione telefonica tra Hrka e il presidente Vucic è stata la stessa Hrka, confermando così l’episodio. In serata, Vucic ha espresso soddisfazione per la decisione di Hrka di sottoporsi a controlli medici e alla terapia prescrittale dai medici.

Nel frattempo, a Novi Sad, Milomir Jacimovic, proprietario di sette autobus e noto per offrire trasporto gratuito a studenti e cittadini durante varie manifestazioni antigovernative, sta portando avanti un sciopero della fame da tre giorni. Jacimovic ha subito ripetute fermature e sanzioni e, dopo la confisca dei suoi autobus, ha scelto di intraprendere questa forma di protesta. Anche il figlio Milan partecipa al digiuno insieme a lui.