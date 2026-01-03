Proteste in Iran

In Iran, le proteste di massa non mostrano segni di cedimento, scatenate com’erano dal crollo del rial e dall’aumento del costo della vita, e sono rapidamente diventate una contestazione della dittatura fondamentalista degli ayatollah. Le proteste hanno già causato diversi morti e oltre cento arresti.

La scintilla che ha fatto esplodere le proteste sono stati alcuni scioperi e serrate dei commercianti nei bazar di Teheran, che si sono estese a decine di altri centri urbani iraniani, tra cui Isfahan, Shiraz, Mashhad e Tabriz.

Le prime proteste sono partite da motivazioni strettamente economiche, ma la “fame” ha rappresentato il catalizzatore della ribellione più generale alla dittatura teocratica islamica, scatenando le richieste di una libertà da troppo tempo repressa, e persino attacchi diretti alla cosiddetta “Guida Suprema” del regime, Ali Khamenei.

Gli organi di propaganda del regime accusano delle proteste Israele e Stati Uniti e parlano di “rivoltosi” con intenti eversivi, riportando morti e feriti anche tra gli esponenti dell’apparato repressivo iraniano.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, se l’Iran dovesse “sparare e massacrare manifestanti pacifici, come è sua abitudine” l’America sarebbe pronta a intervenire in loro difesa.

Le dichiarazioni di Donald Trump hanno generato la replica del capo del regime, Ali Khamenei, che con un messaggio ha scaricato la colpa sull’America.

Secondo una notizia diffusa dall’agenzia di stampa iraniana Hrana, nei primi cinque giorni di proteste sono state arrestate almeno 119 persone, sette sono rimaste uccise e altre 33 ferite.

Le manifestazioni risultano aver coinvolto 32 città, tra cui Isfahan, Shiraz, Kermanshah, Hamadan, Yazd, Bandar Abbas, Tabriz, Mashhad, Zanjan, Qeshm, Arak, Najafabad, Poldshahr e Mallard.

Secondo Hrana, l’apparato di repressione del regime è passato da una strategia di contenimento alla repressione violenta, usando armi da fuoco e dispositivi antisommossa, causando numerosi feriti tra i manifestanti.

Le principali città risultano ormai militarizzate, disseminate di posti di blocco e dominate dalla presenza di unità speciali nei punti nevralgici.

A Teheran si segnalano un largo uso di gas lacrimogeni nei vicoli del bazar e all’ingresso dell’Università, e posti di blocco blindati nelle piazze Azadi e Enqelab.

Mashhad, importante centro religioso nel nord-est, è tra le località più colpite, e risultano almeno due persone uccise in seguito a un tentativo di assalto contro un edificio governativo.

A Isfahan, le proteste di piazza si alternano a scioperi nelle grandi fabbriche delle aree industriali, mentre marce studentesche pacifiche si sono trasformate in scontri violenti dopo l’intervento delle forze dell’ordine, e sono segnalati incendi a filiali bancarie legate alle Guardie Rivoluzionarie e danneggiamenti a veicoli della polizia.

A Kermanshah, regione a maggioranza curda, si registrano duri scontri con le forze speciali, mentre l’esercito ha inviato rinforzi per proteggere i depositi di armi.

A Tabriz, nel nord-ovest del Paese, il bazar ha aderito a uno sciopero generale, paralizzando il commercio locale.