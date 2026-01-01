Proteste in Iran: morti e feriti

In Iran, la situazione sta diventando sempre più drammatica a causa di cinque giorni consecutivi di proteste. La tensione sale ora dopo ora, con un bilancio di sei morti in scontri legati alle manifestazioni di malcontento popolare partite dalla capitale Teheran.

Le proteste si sono estese ad altre regioni del Paese e nella zona dell’ovest e sud-ovest la situazione è risultata incandescente. Secondo media iraniani, gli episodi mortali sono stati finora tre. Il più recente è avvenuto ad Azna, dove tre persone sono state uccise e altre 17 sono rimaste ferite in incidenti avvenuti quando un gruppo di manifestanti ha attaccato una stazione di polizia.

La tv di Stato ha riportato che un membro delle forze di sicurezza iraniane è stato ucciso nella notte durante le proteste a Kouhdasht, dove sono anche risultati feriti altri 13 tra combattenti Basij e agenti di polizia. Il Centro per i diritti umani in Iran Abdorrahman Boroumand ha denunciato situazioni in cui la polizia ha aperto direttamente fuoco contro i manifestanti.

Le manifestazioni degli ultimi giorni sono le più significative da tempo e sono scattate in primis nel settore dei commercianti di Teheran, che hanno chiuso i loro negozi per protestare contro l’alta inflazione, la svalutazione della moneta e la stagnazione economica. Anche gli studenti in diverse città sono stati coinvolti nelle proteste.

Il governo si è mostrato propenso a tentare di placare il malcontento, riconoscendo le legittime rivendicazioni di chi protesta per le difficoltà economiche. Tuttavia, le autorità si sono dette pronte ad agire contro gruppi ostili che puntano a trasformare le manifestazioni in violenza, motivando l’arresto di sette persone accusate di legami con organizzazioni anti-Teheran straniere.