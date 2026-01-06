Proteste in Iran contro la crisi economica

Il bilancio delle vittime delle proteste in Iran contro la situazione economica è aumentato a 35. Oltre 1.200 persone sono state arrestate, come riportato dalla Human Rights Activists News Agency. Le manifestazioni hanno interessato più di 250 località in 27 delle 31 province del paese.

Il presidente iraniano ha istituito una squadra speciale per condurre un’indagine approfondita sui fatti accaduti in seguito alla diffusione di video che mostrano le forze iraniane mentre fanno irruzione nell’ospedale di Ilam, che si trova a circa 515 km da Teheran.