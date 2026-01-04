Proteste in Iran: 582 arresti e 15 morti

13.8 C
Le proteste in Iran sono entrate nel settimo giorno, con 582 persone arrestate e almeno 15 morti. Le proteste, iniziate con scioperi e raduni legati al commercio, sono proseguite con dimostrazioni di strada, azioni commerciali limitate e proteste studentesche in diverse università. Le forze dell’ordine hanno utilizzato violenza, misure di controllo della folla e arresti per impedire la formazione o l’espansione di raduni di protesta.

Le proteste sono emerse in un contesto di pressioni economiche su ampi segmenti della società, con un aumento dei tassi di cambio, instabilità del mercato e declino del potere d’acquisto. I manifestanti hanno espresso richieste economiche e politiche, tra cui critiche alla governance e alle restrizioni delle libertà individuali e sociali.

Le forze di sicurezza hanno arrestato almeno 582 cittadini, tra cui molti adolescenti, e hanno utilizzato confessioni forzate per giustificare gli arresti. Le autorità hanno anche imposto un’atmosfera di sicurezza elevata in diverse città, con il dispiegamento di forze di sicurezza nelle strade principali e nelle piazze.

La Guida Suprema della Repubblica Islamica dell’Iran, Ali Khamenei, ha definito le proteste come “disordini” e ha sottolineato la necessità di affrontare i “riottosi”. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran, Mai Sato, ha espresso preoccupazione per l’escalation di scontri da parte delle forze di sicurezza contro i manifestanti e ha invitato le autorità iraniane a rispettare i diritti fondamentali dei cittadini.

Amnesty International ha espresso seria preoccupazione per le notizie di uccisioni di manifestanti in Iran e ha esortato le autorità iraniane a rispettare i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica. Le proteste continuano, con un aumento della diffusione geografica e della partecipazione pubblica, e il governo iraniano è sempre più sensibile al proseguimento di queste proteste.

