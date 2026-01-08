Proteste in Iran, 36 morti

La connessione a internet è stata interrotta nella città di Kermanshah, nell’Iran occidentale, mentre nel Paese si intensifica una nuova ondata di proteste che da quasi due settimane sta mettendo sotto pressione il regime di Teheran. Secondo la Human Rights Activists News Agency (Hrana), il bilancio delle manifestazioni è salito ad almeno 36 morti dall’inizio delle contestazioni, scoppiate nel Grande bazar di Teheran.

A innescare la mobilitazione sono stati il crollo del rial, l’inflazione fuori controllo e il rapido deterioramento delle condizioni economiche. A differenza del passato, la protesta è partita dai commercianti e dai piccoli imprenditori, in gran parte di etnia persiana, segnalando una frattura crescente anche nei tradizionali bacini di consenso del potere.

Nel corso dei giorni il movimento si è allargato e radicalizzato, saldando istanze diverse: dai sostenitori della monarchia, che invocano il ritorno dello scià, ai giovani apertamente ostili alla Repubblica islamica. Le proteste si sono estese ad almeno 17 province su 31, incluse aree considerate storicamente fedeli al regime come Qom e Mashhad, e alle regioni occidentali a maggioranza curda.

Hrana denuncia una repressione particolarmente dura: tra le vittime figurerebbero anche quattro minorenni e due agenti di polizia. Il presidente Massoud Pezeshkian ha invitato le forze di sicurezza a non colpire i manifestanti pacifici, distinguendoli da quelli definiti ‘rivoltosi’ armati. Sullo sfondo, riemerge il tema della successione politica: a Teheran si sono moltiplicati gli slogan a favore di Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià, che dall’esilio si propone come guida di una transizione democratica.

Le tensioni interne si intrecciano con un quadro internazionale sfavorevole per Teheran. Washington ha avvertito che non tollererà violenze sui manifestanti e la Guida suprema Ali Khamenei avrebbe predisposto un piano di fuga in caso di collasso dell’apparato di sicurezza. Il regime continua a mostrare il pugno duro: un uomo accusato di spionaggio per il Mossad è stato giustiziato. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha scritto sui social: «Il mondo è ancora una volta testimone della coraggiosa presa di posizione del popolo iraniano. L’Europa è al loro fianco».