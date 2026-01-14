Un’organizzazione per i diritti umani con sede negli Stati Uniti riferisce che il numero delle persone uccise nelle recenti proteste in Iran si avvicina a 2.600, in quello che viene descritto come uno dei più sanguinosi episodi di repressione interna degli ultimi decenni. La Human Rights Activists News Agency ha riferito di aver verificato la morte di 2.403 manifestanti e di 147 persone affiliate alle istituzioni statali fino a mercoledì.

Le cifre non possono essere confermate in modo indipendente, anche a causa delle restrizioni sulle comunicazioni e dei blackout di internet imposti dalle autorità. Il gruppo per i diritti umani ha inoltre riferito che oltre 18.000 persone sono state arrestate dall’inizio delle proteste, esplose a fine dicembre in seguito a tensioni economiche e rapidamente trasformatesi in una contestazione politica più ampia contro la leadership clericale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che “l’aiuto è in arrivo”, avvertendo Teheran di non procedere con eventuali esecuzioni dei manifestanti detenuti. Le autorità iraniane hanno respinto le accuse di repressione indiscriminata, sostenendo che le proteste sarebbero fomentate da potenze straniere e accusando in particolare Stati Uniti e Israele di voler destabilizzare il Paese.

I media di Stato hanno riferito di intensi contatti diplomatici con alleati regionali, tra cui Turchia, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l’evolversi della situazione, mentre organizzazioni umanitarie chiedono un accesso indipendente per verificare le condizioni dei detenuti e il numero effettivo delle vittime. Le restrizioni alle comunicazioni rendono tuttavia estremamente difficile una valutazione autonoma sul terreno.