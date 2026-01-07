Proteste in Iran

Il 6 gennaio segna il decimo giorno consecutivo di proteste e scioperi in varie città dell’Iran. I rapporti indicano che la violenza delle forze dell’ordine si è estesa anche ai centri medici, con alcune strutture sottoposte a interventi e attacchi. Negli ultimi giorni, almeno 285 località in 92 città di 27 province hanno assistito a raduni di protesta. Durante questi eventi, almeno 2.076 cittadini sono stati arrestati e almeno 36 persone hanno perso la vita, tra cui 34 manifestanti e due membri delle forze di sicurezza.

Le proteste, inizialmente iniziate con scioperi e raduni legati al lavoro, sono entrate in una nuova fase nel loro decimo giorno. Oltre alla continuazione di alcune azioni sindacali, i rapporti indicano l’emergere di dimostrazioni di strada, l’espansione degli scioperi dei negozianti e le proteste studentesche in alcune università. Allo stesso tempo, ci sono segnalazioni che la violenza da parte delle forze dell’ordine si è estesa alle strutture mediche, compresi gli attacchi agli ospedali.

La nuova ondata di proteste è emersa in un momento in cui la pressione economica su ampi segmenti della società ha raggiunto un punto critico e sono evidenti i chiari segni di interruzione del sostentamento quotidiano dei cittadini. Il continuo aumento dei tassi di cambio, l’instabilità cronica del mercato e il costante declino del potere d’acquisto hanno oscurato e destabilizzato le prospettive economiche di famiglie e imprenditori, trasformando l’insicurezza finanziaria in un’esperienza diffusa.

Nei giorni precedenti l’inizio di queste proteste, i rapporti indicavano che i tassi di cambio avevano superato livelli senza precedenti, coincidendo con una flessione del mercato dei capitali e un’intensificazione dei deflussi di capitale. Gli analisti hanno interpretato questa tendenza come uno spostamento della liquidità verso mercati più sicuri, come l’oro e la valuta estera, oltre che come un segnale di calo della fiducia pubblica nelle politiche economiche.

Le conseguenze sociali di questa situazione hanno incluso chiusure diffuse o parziali di aziende, difficoltà crescenti per le piccole imprese a continuare a operare e, infine, la diffusione di proteste e scioperi in varie città. Queste manifestazioni sono viste meno come reazioni a un singolo fattore scatenante temporaneo e più come il risultato dell’accumulo a lungo termine di pressioni economiche e della continua erosione della speranza di miglioramento delle condizioni economiche e sociali.

Sulla base di dati aggiornati e consolidati, negli ultimi 10 giorni almeno 285 località in tutto l’Iran hanno assistito a proteste, raduni di strada o scioperi. Queste attività sono state segnalate in 27 province a livello nazionale e, allo stesso tempo, 22 università hanno visto azioni di protesta da parte degli studenti.

Nel decimo giorno di proteste, si sono tenute manifestazioni nelle città di Mashhad, Qazvin, Abdanan, Teheran, Shiraz, Bandar Abbas, Zanjan, Ilam, Malekshahi, Shahrekord, Yazdanshahr, Kavar, Asadabad, Babol, Marvdasht e Borujerd.

Uno dei punti focali più significativi della protesta di oggi in Iran sono state le manifestazioni dei commercianti dei bazar. Oggi si sono svolti scioperi nel Gran Bazar di Teheran, particolarmente concentrati nei corridoi principali, tra cui il mercato dell’oro e delle valute, il mercato dei tessuti e parti delle sezioni delle calzature e degli elettrodomestici. Un numero considerevole di unità commerciali è stato chiuso completamente o parzialmente.

I rapporti indicano che questo sciopero è emerso spontaneamente, senza alcuna convocazione formale, e che le principali lamentele dei commercianti sono state le forti fluttuazioni della valuta, l’impennata dei prezzi dell’oro, la stagnazione del mercato e il grave calo del potere d’acquisto.

Dopo la chiusura dei negozi, la presenza delle forze di sicurezza è aumentata agli ingressi del bazar e agli incroci che vi conducono, e in alcune aree è stata impedita la formazione di assembramenti. Ciononostante, lo sciopero ha causato una notevole interruzione delle attività quotidiane del bazar e una riduzione del traffico di clienti, e viene valutato come una delle manifestazioni più significative del legame tra le proteste di strada e il malcontento professionale a Teheran.

Una revisione dei rapporti verificati indica che le proteste del decimo giorno, simili a quelle dei giorni precedenti, comprendevano un’ampia gamma di richieste. Il contenuto degli slogan cantati durante i raduni non si limitava solo a questioni economiche e di sostentamento, ma rifletteva anche critiche alle strutture di governo, opposizione alle restrizioni imposte alle libertà individuali e sociali e richieste di giustizia.

Nel decimo giorno delle proteste, i rapporti ricevuti da HRANA indicano il persistere di una pesante atmosfera di sicurezza in varie città del Paese. Questi rapporti suggeriscono che le forze dell’ordine e di sicurezza hanno continuato a utilizzare varie misure repressive volte a impedire la formazione o l’espansione di raduni di protesta.

I casi documentati di repressione delle proteste nell’ultima giornata includono l’uso di pistole a pellet, il dispiegamento di gas lacrimogeni e attacchi diretti ai manifestanti.

Allo stesso tempo, i resoconti ufficiali presentati da alcune autorità locali in merito alle morti non si allineano completamente con le testimonianze oculari e i resoconti non ufficiali. Per questo motivo, i dettagli relativi a come si sono verificati questi incidenti rimangono sotto esame e soggetti a ulteriori verifiche.

Secondo i dati aggiornati di HRANA, almeno 36 persone sono state uccise durante gli ultimi dieci giorni di proteste. Tra queste, quattro persone di età inferiore ai 18 anni e due membri delle forze di sicurezza. Inoltre, finora sono stati registrati decine di casi di ferite tra i cittadini che protestavano. Secondo i rapporti, queste ferite sono state causate principalmente da pallini e proiettili di plastica.

Nelle ultime 24 ore, HRANA ha confermato le identità di Mohammadreza Karami, (Tenente) Ehsan Aghajani e Ali Golfroosh come persone uccise durante le proteste.

Nella stessa data, Sadegh Parvizadeh, fotografo e videografo di fauna selvatica, ha annunciato in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram di essere stato colpito al volto e all’occhio da pallini durante le proteste. In una parte del video, mentre mostrava dei campioni di pellet sparati, ha dichiarato: “La persona che mi ha sparato era un adolescente di età inferiore ai 20 anni. Ciò che mi preoccupa è che uccidere un essere umano era davvero come cacciare una preda o un gioco per lui”.

L’agenzia di stampa Tasnim, vicina alle istituzioni di sicurezza, ha riferito che, in base alle statistiche presentate, dall’inizio delle proteste fino a ieri sera, sono stati feriti circa 568 membri delle forze dell’ordine e 66 delle forze Basij. L’outlet ha inoltre affermato che tra questi, due sono stati feriti da munizioni vere, 152 da pallini da caccia e 11 da attacchi con coltello.

In mezzo agli sviluppi delle proteste a livello nazionale in Iran, i rapporti indicano che le forze di sicurezza hanno attaccato e sono entrate in almeno due centri medici nelle città di Ilam e Teheran, incidenti che hanno scatenato reazioni diffuse a livello nazionale e aumentato le preoccupazioni per le violazioni della sicurezza delle strutture mediche e dei diritti dei pazienti.

Secondo i video e i rapporti pubblicati, nella serata di sabato 3 gennaio, le forze di sicurezza hanno circondato l’Ospedale Imam Khomeini di Ilam e hanno tentato di arrestare alcuni manifestanti feriti a Malekshahi, che erano stati trasferiti lì per essere curati.

I rapporti indicano che le famiglie dei pazienti e alcuni membri del personale medico si sono opposti all’ingresso delle forze di sicurezza, provocando alterchi verbali e fisici. Successivamente, sono state diffuse immagini che mostravano il lancio di gas lacrimogeni all’interno dell’ospedale e degli edifici, un’azione che ha creato condizioni di emergenza nei reparti di cura e ha causato allarme tra i pazienti e il personale. I testimoni oculari hanno dichiarato che diversi pazienti hanno avuto difficoltà respiratorie in seguito alla dispersione dei gas lacrimogeni.

In risposta, il Ministero della Salute ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava che, per ordine del Ministro della Salute, la questione veniva esaminata “con urgenza”, sottolineando la necessità di salvaguardare la sicurezza dei centri medici, dei pazienti e degli operatori sanitari. Inoltre, su ordine di Masoud Pezeshkian, il Ministro degli Interni è stato incaricato di seguire l’incidente e di presentare un rapporto.

Nel frattempo, l’agenzia di stampa Fars, vicina al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha confermato la presenza delle forze di sicurezza nell’ospedale, ma ha affermato che alcuni manifestanti hanno utilizzato la struttura medica “per nascondersi”.

Parallelamente agli eventi di Ilam, i rapporti pubblicati oggi, martedì 6 gennaio, da Teheran indicano che le forze di sicurezza sono entrate nell’ospedale Sina. Secondo questi rapporti, alcuni manifestanti feriti durante le manifestazioni e trasferiti in ospedale per essere curati sono stati arrestati dalle forze di sicurezza all’interno o nei dintorni dell’ospedale.

I testimoni oculari hanno riferito ai media che la presenza delle forze di sicurezza nei pressi dell’ospedale ha creato un’atmosfera di paura e ha interrotto il processo di cura; secondo quanto riferito, alcune famiglie hanno evitato i centri medici per paura di essere arrestate.

Al momento di questo rapporto, i funzionari non hanno fornito una spiegazione chiara sui dettagli dell’operazione all’Ospedale Sina.

Nei dieci giorni di proteste, sono stati arrestati almeno 2.076 cittadini che protestavano; tuttavia, si stima che il numero effettivo di arresti sia significativamente più alto.

Di questi, 878 persone sono state arrestate durante il decimo giorno di proteste o erano state arrestate in precedenza, ma sono state confermate da HRANA oggi. Questo include il trasferimento di circa 200 donne nella prigione di Kachooie a Karaj e di 500 uomini nella prigione centrale di Karaj.

Altri manifestanti arrestati, la cui identità è stata confermata individualmente in questa giornata, sono elencati più avanti in questo rapporto.

Finora, almeno 15 video di confessioni forzate da parte di arrestati sono stati diffusi da media ufficiali o vicini alle istituzioni di sicurezza, video per i quali non è chiaro in quali condizioni le persone siano state costrette a confessare contro sé stesse.

Mentre in Iran continuano le proteste a livello nazionale e si intensificano le repressioni di sicurezza, sono continuate anche le reazioni e le dichiarazioni internazionali.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha espresso preoccupazione per i recenti sviluppi in Iran, dichiarando di essere “profondamente rattristato” per le uccisioni e i ferimenti dei manifestanti e sottolineando la necessità di prevenire ulteriori perdite di vite umane. Ha invitato le autorità iraniane a rispettare i diritti alla libertà di espressione, di riunione e di protesta pacifica e a consentire alle persone di esprimere le loro rimostranze in modo pacifico.

L’account in lingua persiana del Dipartimento di Stato americano su X, riferendosi all’irruzione di ieri delle forze di sicurezza nell’ospedale Imam Khomeini di Ilam, ha descritto l’azione come un “chiaro crimine contro l’umanità” e ha scritto che gli ospedali non sono campi di battaglia. La dichiarazione ha aggiunto che le azioni della Repubblica Islamica costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e dimostrano un totale disprezzo per la vita umana.

Amnesty International, condannando l’attacco delle forze di sicurezza a un ospedale di Ilam che veniva utilizzato per curare o ospitare i manifestanti feriti, ha descritto l’incidente come una chiara violazione del diritto internazionale. L’organizzazione ha sottolineato che l’attacco dimostra ancora una volta fino a che punto le autorità iraniane sono disposte a spingersi per reprimere le proteste e mettere a tacere il dissenso.

In risposta agli avvertimenti degli Stati Uniti, il Ministero degli Affari Esteri iraniano ha descritto queste posizioni come “guerra psicologica” e ha cercato di inquadrarle come parte di una campagna di pressione mediatica ed esterna.

Il punto focale più significativo delle reazioni interne del decimo giorno è stato il rilascio di un video che mostra le forze di sicurezza che fanno irruzione nell’ospedale Imam Khomeini di Ilam, un incidente evidenziato come un punto di svolta sensibile nella copertura mediatica. Secondo i resoconti, i manifestanti feriti a Malekshahi sono stati trasferiti all’ospedale, dopodiché la struttura è stata circondata. Le forze di sicurezza hanno tentato di entrare e arrestare alcuni dei feriti, ma hanno incontrato la resistenza delle famiglie e del personale medico. Successivamente, sono emerse immagini che mostravano il lancio di gas lacrimogeni all’interno dell’edificio ospedaliero.

In risposta, il Ministero della Sanità ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava che la questione era sottoposta a una seria revisione “per ordine esplicito del Ministro della Sanità” e che sarebbe stata portata avanti “nell’ambito della legge”, sottolineando la sicurezza dei centri medici, i diritti dei pazienti e il sostegno agli operatori sanitari.

Allo stesso tempo, Masoud Pezeshkian ha ordinato un’indagine sull’incidente e, secondo quanto riportato dalla BBC, Eskandar Momeni (Ministro degli Interni) ha assegnato una delegazione per seguire e presentare un rapporto.

Sul fronte politico ed economico, Masoud Pezeshkian, parlando in occasione di una cerimonia ufficiale con un tono insolitamente schietto, ha attribuito la responsabilità della situazione attuale alla struttura di governo, affermando che “il Parlamento e il Governo insieme hanno portato il Paese a questo punto” e sottolineando che “la colpa è di tutti”. Questa posizione si è riflessa nella copertura del decimo giorno come un segno di pressione sociale e di crisi della governance.

Al contrario, i media vicini al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, tra cui l’agenzia di stampa Fars (come riportato dalla BBC), hanno confermato la presenza delle forze di sicurezza nell’ospedale, ma hanno affermato che i manifestanti avevano usato l’ospedale come una “roccaforte”, una narrazione volta a giustificare e riformulare le azioni delle forze di sicurezza.

Nel frattempo, il procuratore pubblico e rivoluzionario di Shahrod ha dichiarato che le voci dei manifestanti devono essere ascoltate, ma ha avvertito che coloro che si impegneranno in ciò che ha descritto come “disordini” dovranno affrontare la legge.

Oltre alle reazioni ufficiali, parte delle risposte del decimo giorno ha incluso espressioni di solidarietà da parte di artisti, nonché azioni di sostegno all’estero.

L’Associazione Commerciale degli Insegnanti di Aligudarz ha rilasciato una dichiarazione a sostegno delle recenti proteste, dichiarando che l’espansione della povertà, della corruzione, della discriminazione, dei privilegi speciali, della disoccupazione e dell’inflazione in crescita ha spinto la società a un punto di disperazione e di rabbia. La dichiarazione ha osservato che la perdita di speranza per il futuro ha trasformato il lavoro, il matrimonio e la casa in sogni irraggiungibili per i giovani, creando una generazione che non ha più nulla da perdere. Secondo l’associazione, nonostante tutti i rischi, i manifestanti hanno coraggiosamente messo in gioco la loro vita e la loro salute per dare voce alle loro richieste nelle strade.

Proseguendo con le reazioni di personaggi dello sport e della cultura, Mohammad Khakpour, ex capitano della nazionale di calcio iraniana, ha criticato l’etichettatura dei manifestanti come “rivoltosi”, scrivendo che le persone schiacciate dall’inflazione, dalla disoccupazione e dall’insicurezza non possono essere messe a tacere con un’etichetta. Ali Ghamsari, musicista e compositore, ha descritto le proteste come derivanti dalla povertà e dalle difficoltà, sottolineando che sono radicate nella preoccupazione per il Paese e in un senso di responsabilità sociale. Anche Alireza Haghighi, ex portiere della Nazionale, ha condiviso un messaggio in cui afferma che la protesta non è un crimine: il vero crimine è non ascoltare la voce della gente.

Ali Daei, leggendario calciatore iraniano, ha criticato la situazione economica, affermando che il forte aumento del tasso di cambio del dollaro dimostra che i funzionari si sono distaccati dalla sofferenza della gente, e ha sottolineato che nulla può sostituire il popolo iraniano. Anche Pantea Bahram, attrice teatrale e cinematografica, ha espresso solidarietà con i commercianti del bazar che protestano e ha annunciato che si unirà agli scioperi. Alireza Ghorbani, cantante di musica tradizionale, citando le condizioni attuali del Paese e le difficoltà imposte alla popolazione, ha annunciato il rinvio del suo concerto “Iranam” a Tabriz e di altre esibizioni imminenti, affermando che tenere concerti in questo momento non è in linea con l’umore del pubblico.

Le proteste in corso, iniziate inizialmente nel Grand Bazaar di Teheran, sono entrate nel loro decimo giorno, caratterizzato da un’espansione geografica, da una maggiore partecipazione pubblica e da un’intensificazione della presenza delle forze di sicurezza. La combinazione di richieste legate al sostentamento e alla politica, il numero crescente di arresti e gli sforzi delle autorità per contenere simultaneamente la crisi attraverso misure economiche e di sicurezza indicano l’alto livello di sensibilità dell’establishment al potere riguardo alla continuazione di queste proteste.

HRANA continua a raccogliere, verificare e completare le informazioni relative a queste proteste e pubblicherà rapporti supplementari se gli assembramenti dovessero persistere o espandersi.