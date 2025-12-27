Proteste in Grecia per agricoltori

La Grecia sta affrontando una delle più grandi mobilitazioni agricole degli ultimi anni. Agricoltori, allevatori, apicoltori e pescatori hanno bloccato autostrade, strade strategiche e attraversamenti di frontiera con Bulgaria e Turchia in segno di protesta per il ritardato pagamento di sussidi, bassi prezzi alla produzione e aumento dei costi di produzione.

Tra i settori più colpiti e mobilitati c’è quello dell’olio d’oliva. Da Creta al nord del paese, colonne di trattori hanno tagliato le strade principali e le dogane. Gli olivicoltori avvertono di un divario di prezzo: mentre in Grecia il chilo extravergine è intorno ai 4,50 euro in regioni di produzione come Chania, Mesenia o Laconia, in Italia è intorno ai 7,50 euro e in Albania arriva fino a 8–9 euro. In Spagna il prezzo resta sotto i 5 euro al chilo.

I disordini si sono intensificati dopo lo scandalo Opekepe, relativo alla presunta deviazione degli aiuti a beneficiari non ammissibili. Il governo ha assicurato che “i veri agricoltori riceveranno tutto ciò che è loro”. Oltre al ritardo nei pagamenti, il settore denuncia uno scenario strutturale critico: aumento dei costi di carburante, fertilizzanti ed energia, bassi prezzi all’origine e un grave problema demografico. Il 65% degli agricoltori ha più di 55 anni, il 40% ha più di 65 anni e il paese avrà bisogno di circa 200.000 giovani agricoltori per sostenere l’attività nei prossimi anni.