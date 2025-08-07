Proteste in consiglio a Isernia contro convocazioni lampo

ISERNIA. La seduta odierna del consiglio comunale ha visto l’approvazione degli equilibri di bilancio, ma ha anche rappresentato un’opportunità di forte protesta da parte delle forze di opposizione. Questi ultimi hanno abbandonato l’aula di Palazzo San Francesco in segno di discontento per la modalità di convocazione delle conferenze dei capigruppo, considerate in violazione del regolamento comunale. Il consigliere Cesare Pietrangelo ha evidenziato che le “convocazioni lampo” non garantiscono una preparazione adeguata sui temi da discutere.

Pietrangelo ha sollevato interrogativi sull’urgenza della seduta, ricevuti senza risposta. Parte dell’opposizione ha espresso l’intenzione di portare la questione al prefetto, sottolineando il loro ruolo come rappresentanti dei cittadini. Il sindaco Piero Castrataro ha difeso la decisione di convocare il consiglio, affermando che l’urgenza derivava dalla necessità di approvare tempestivamente l’assestamento di bilancio, già in ritardo.

Dall’opposizione, Pietro Paolo Di Perna ha descritto il consiglio come “mal gestito”, denunciando un clima di litigiosità interna all’amministrazione. Castrataro ha riconosciuto il valore della conferenza dei capigruppo, pur ribadendo che non è obbligatoria. La questione dei debiti fuori bilancio è stata male interpretata, secondo il consigliere Raimondo Fabrizio, il quale ha fatto notare un incremento da 5mila euro a oltre 1,6 milioni. Il sindaco ha fornito una spiegazione sulle origini di tali debiti, risultanti da controversie storiche.

In aggiunta, la situazione relativa al dirigente Antonello Incani è emersa, con il dirigente stesso intenzionato a intraprendere azioni legali per presunti attacchi diffamatori. La minoranza ha chiesto chiarimenti e ha pianificato un consiglio monotematico per affrontare le problematiche sollevate, ma il sindaco ha lasciato la questione al di fuori delle sue responsabilità.