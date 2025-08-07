29.6 C
Roma
giovedì – 7 Agosto 2025
Politica

Proteste in consiglio a Isernia contro convocazioni lampo

Da StraNotizie
Proteste in consiglio a Isernia contro convocazioni lampo

ISERNIA. La seduta odierna del consiglio comunale ha visto l’approvazione degli equilibri di bilancio, ma ha anche rappresentato un’opportunità di forte protesta da parte delle forze di opposizione. Questi ultimi hanno abbandonato l’aula di Palazzo San Francesco in segno di discontento per la modalità di convocazione delle conferenze dei capigruppo, considerate in violazione del regolamento comunale. Il consigliere Cesare Pietrangelo ha evidenziato che le “convocazioni lampo” non garantiscono una preparazione adeguata sui temi da discutere.

Pietrangelo ha sollevato interrogativi sull’urgenza della seduta, ricevuti senza risposta. Parte dell’opposizione ha espresso l’intenzione di portare la questione al prefetto, sottolineando il loro ruolo come rappresentanti dei cittadini. Il sindaco Piero Castrataro ha difeso la decisione di convocare il consiglio, affermando che l’urgenza derivava dalla necessità di approvare tempestivamente l’assestamento di bilancio, già in ritardo.

Dall’opposizione, Pietro Paolo Di Perna ha descritto il consiglio come “mal gestito”, denunciando un clima di litigiosità interna all’amministrazione. Castrataro ha riconosciuto il valore della conferenza dei capigruppo, pur ribadendo che non è obbligatoria. La questione dei debiti fuori bilancio è stata male interpretata, secondo il consigliere Raimondo Fabrizio, il quale ha fatto notare un incremento da 5mila euro a oltre 1,6 milioni. Il sindaco ha fornito una spiegazione sulle origini di tali debiti, risultanti da controversie storiche.

In aggiunta, la situazione relativa al dirigente Antonello Incani è emersa, con il dirigente stesso intenzionato a intraprendere azioni legali per presunti attacchi diffamatori. La minoranza ha chiesto chiarimenti e ha pianificato un consiglio monotematico per affrontare le problematiche sollevate, ma il sindaco ha lasciato la questione al di fuori delle sue responsabilità.

Articolo precedente
Torino contro Milan Primavera: chi conquisterà la finale?
Articolo successivo
Energía rinnovabile: il progetto fotovoltaico di San Marino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.