Proteste in Camerun dopo elezioni: bilancio drammatico

Dopo le elezioni presidenziali, in Camerun sono scoppiate proteste antigovernative che hanno causato la morte di almeno 16 persone e oltre 800 arresti. Il ministro dell’Amministrazione territoriale, Paul Atanga Nji, ha comunicato il bilancio ufficiale durante un tour nelle aree colpite dalla violenza.

Il report segnala anche che più di 150 assalitori hanno attaccato una brigata della gendarmeria e una stazione di polizia, mirando ad assassinare agenti delle forze dell’ordine. La crisi è iniziata il 27 ottobre, in seguito all’annuncio dei risultati elettorali, che hanno decretato il presidente Paul Biya, già al suo ottavo mandato, vincitore al primo turno con il 53,66% dei voti. Tuttavia, questi risultati sono stati contestati dal leader dell’opposizione, Issa Tchiroma Bakary, che continua a sostenere la propria vittoria.