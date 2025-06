Proteste in Bergamasca: la battaglia per il rito funebre

A Bergamo, la protesta contro il regolamento regionale del 2022, che vieta l’esposizione delle salme a bara aperta in chiesa prima dei funerali, sta guadagnando vigore. Questo divieto si applica al contesto di una legge del 2009 e interessa in particolare i paesi montani. Le salme possono essere esposte solo in determinate strutture, come l’abitazione del defunto, la casa funeraria o l’obitorio. Di recente, l’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) ha precisato che le chiese non possono essere utilizzate per il deposito prolungato dei feretri.

La protesta è stata avviata da 64 sindaci delle valli Seriana, Brembana e Imagna, oltre ad alcuni amministratori dell’area di Bergamo e dell’Isola Bergamasca. Questi sindaci hanno firmato una lettera per richiedere modifiche al regolamento. Susanna Pini, sindaca di Ponteranica e prime firmataria dell’iniziativa, ha sottolineato che si tratta di un’iniziativa apartitica e che la mobilitazione è stata organizzata tramite passaparola.

I sindaci, supportati dai parroci locali, affermano che l’attuale quadro normativo limita le opzioni per le famiglie, costrette a rivolgersi a strutture lontane e costose. Inoltre, il regolamento rischia di sminuire il significato del momento di commiato, che per molte persone ha anche un valore collettivo legato alla religione. I sindaci desiderano garantire un supporto comunitario ai familiari in lutto, in particolare per le persone anziane che possono avere difficoltà a spostarsi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilgiorno.it