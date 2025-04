Proteste Globali e negli Stati Uniti Contro i Dazi di Trump

“Hands off”, giù le mani: questo è lo slogan della più grande protesta anti-Trump e anti-Musk mai vista negli Stati Uniti e nel mondo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Oltre 1200 manifestazioni sono state organizzate in tutti i 50 stati USA e a Washington, con eventi in vari paesi tra cui Canada, Messico, Germania, Francia, Gran Bretagna, Portogallo e Italia. Anche molte città americane, come New York, Boston, San Francisco e Portland, hanno visto manifestazioni significative, ma l’epicentro è stata Washington, dove migliaia di attivisti si sono riuniti sotto il Washington Monument. La folla, variegata e di tutte le età, ha portato slogan creativi, esprimendo una rinnovata energia e creatività per la “resistenza”. Nonostante i numeri non fossero paragonabili a quelli della marcia delle donne del 2017, la rabbia sta crescendo a causa di tagli alla spesa pubblica e restrizioni sulle libertà.

Il consenso per Trump è sceso al 43%, il più basso dal suo insediamento. La manifestazione è stata definita una delle più grandi di un solo giorno nella storia recente americana, con attivisti che hanno viaggiato da vari stati e la partecipazione di parlamentari Democratici. Gli organizzatori hanno denunciato l’agenda autoritaria del presidente e le sue politiche favorevoli ai miliardari, avvertendo che queste minacciano la democrazia, la comunità e i diritti fondamentali. Hanno affermato che Trump e Musk stanno orchestrando un attacco al governo e all’economia, consegnando i fondi pubblici ai ricchi. Alla manifestazione hanno partecipato circa 150 gruppi, tra cui Greenpeace e Human Rights Campaign. Altri eventi correlati hanno avuto luogo nella capitale, tra cui un raduno pro-Ucraina e una marcia per la libertà di parola.