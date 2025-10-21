Proteste globali della Generazione Z: la nuova voce dell’Africa

I giovani di tutto il mondo stanno mobilitandosi, scendendo in piazza da diverse nazioni come Nairobi, Nepal, Perù, Botswana, Madagascar e Marocco. Queste proteste, pur variando per motivazione e cultura, condividono codici e linguaggi comuni che uniscono le piazze globali. I giovani non sono più una minoranza; in Africa, costituendo quasi il 60% della popolazione, sono la maggioranza assoluta. Le mobilitazioni giovanili emergono quindi con un peso e un valore diversi, poiché rappresentano le voci predominanti.

Oggi, mentre le manifestazioni della Generazione Z si diffondono, il loro identikit è chiaro e rappresentativo. Questi giovani si oppongono a sistemi post-coloniali che, sebbene formalmente democratici, garantiscono diritti solo a una ristretta élite. Le prove di nonviolenza sono costanti e la mancanza di una leadership tradizionale è nota, con gli attivisti che cercano dialogo con esperti e figure politiche.

Focalizzandosi su eventi recenti, proteste in Perù hanno portato a tensioni gravi, culminando in una crisi politica, mentre in Kenya, giovani attivisti hanno costretto il governo a ritirare una legge controversa. In Botswana e Sudafrica, l’attivismo giovanile ha influenzato significativi cambiamenti elettorali, ed anche in Senegal, i giovani hanno guidato la transizione politica.

Movimenti in Marocco e Madagascar sono attualmente in corso. In Madagascar, le proteste più imponenti degli ultimi anni hanno portato alla rimozione del presidente, favorendo un Consiglio Militare di transizione. Queste mobilitazioni mostrano la volontà della Gen Z di trasformare l’indignazione in azione, puntando a rinnovare la politica e richiedendo attenzione verso le loro istanze.