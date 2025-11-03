Proteste e Rimonti: la Drammatica Ultima Giornata della Kings Cup

L’ultima giornata della fase a gironi della Kings Cup è stata particolarmente intensa, caratterizzata da episodi controversi e colpi di scena. La partita tra Boomers e Zeta ha catturato l’attenzione, con un gol del controverso “dado” e una rimonta spettacolare da 3-0 a 3-3 da parte dei vice-campioni d’Italia, che sono stati però eliminati dal gol decisivo di Lo Faso, ex giocatore di Serie A.

Per gli Zeta, quella giornata rappresentava un’ultima possibilità di avanzare, dopo aver raggiunto la finale nazionale solo cinque mesi prima. Con la necessità di vincere e sperare in risultati favorevoli, hanno affrontato la partita con determinazione. Nonostante un inizio difficile, i Boomers sono passati in vantaggio grazie a un gol di Santoro, mentre le occasioni da ambo le parti si sono susseguite senza trovare un dominatore chiaro.

La situazione si è complicata con l’espulsione del portiere degli Zeta, Vimercati, per un contatto contestato. Questa decisione ha scatenato proteste ma non ha fermato la determinazione dei Boomers, che sono riusciti a segnare un terzo gol poco dopo.

Gli Zeta, nonostante la difficoltà di giocare in inferiorità numerica, hanno ridotto il gap con un gol su punizione di Gallizia e un altro di Manzoni. Tuttavia, un rigore controverso ha portato ulteriori contestazioni: i presidenti della Kings League avevano deciso di boicottare i rigori in segno di protesta, il che ha spinto alcuni giocatori a sbagliare volontariamente.

Sotto pressione, gli Zeta sono riusciti a pareggiare, solo per essere nuovamente sorpassati grazia a un gol di Lo Faso, che ha condotto i Boomers alla qualificazione per la fase ad eliminazione diretta.