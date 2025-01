Proteste dell’Opposizione: Le Dichiarazioni di Giuli e Salvini

Visita a sorpresa a Palazzo Chigi per Kimbal Musk, imprenditore e fratello di Elon Musk, giunto insieme a Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, e ad Andrea Stroppa, referente italiano del miliardario. Durante la visita, avvenuta il 24 gennaio 2025, Kimbal Musk ha avuto incontri brevi con Alessandro Giuli, ministro della Cultura, e Matteo Salvini, ministro dei Trasporti.

Veronica Berti ha spiegato che hanno accompagnato Musk in un giro tra i ministeri per comprendere il funzionamento delle istituzioni, menzionando un progetto in corso. Alessandro Giuli ha descritto l’incontro come “prematuro” per anticipare dettagli, ma ha accennato a discussioni su possibili iniziative legate alla cultura italiana. Questa riservatezza ha suscitato critiche dalle opposizioni, con Irene Manzi del PD che ha chiesto chiarimenti sui contorni del misterioso progetto.

Salvini ha condiviso sul suo profilo Instagram di aver parlato con Musk di innovazione e delle potenzialità dell’arte e cultura italiana a livello globale. Secondo informazioni riportate dal Corriere della Sera, Musk ha anche richiesto un incontro con la premier Giorgia Meloni, ricevendo un’accoglienza positiva.

Le opposizioni, tuttavia, hanno espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di trasparenza sugli sviluppi dell’incontro e sulle eventuali opportunità commerciali per l’Italia con le compagnie di Musk. Nonostante l’entusiasmo mostrato dai ministri, le domande sulle modalità di partecipazione dei ministeri e sul significato del progetto rimangono irrisolte.