Proteste dei magistrati in tutta Italia all’avvio dell’Anno giudiziario, la risposta di Nordio

L’anno giudiziario inizia tra proteste dei magistrati contro la riforma della giustizia proposta dal ministro Carlo Nordio. In diverse città, da Torino a Palermo, i magistrati hanno abbandonato le aule durante gli interventi dei politici, mostrando la Costituzione in segno di dissenso. A Napoli, l’Anm ha lasciato la sala mentre Nordio parlava, citando l’importanza della Costituzione e il suo legame con la storia italiana. Nordio ha reagito affermando che la riforma è tecnica e non intende umiliare la magistratura.

A Torino, i magistrati hanno espresso preoccupazione per il rischio che la riforma indebolisca l’indipendenza del pubblico ministero, allontanandolo dall’ordine giudiziario e rendendolo vulnerabile all’esecutivo. A Milano, Giuseppe Ondei ha avvertito del pericolo di compromettere i principi di autonomia e indipendenza della magistratura, sottolineando il loro ruolo fondamentale nel mantenimento della democrazia.

Anche a Roma e Palermo si sono svolte manifestazioni simili, con i magistrati che hanno abbandonato le aule quando hanno preso la parola i rappresentanti politici. Daniela Rinaldi ha sottolineato i timori per la separazione delle carriere, ritenuta potenzialmente dannosa per il sistema giudiziario, e ha annunciato uno sciopero per il 27 febbraio. A Palermo, Lia Sava ha auspicato un ripensamento sulla separazione delle carriere, evidenziando l’importanza della fiducia dei cittadini nella magistratura come indicatore della salute democratica. La protesta dei magistrati, quindi, si configura non solo come una questione corporativa, ma come una difesa dei diritti dei cittadini e del sistema democratico nel suo complesso.