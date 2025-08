Proteste contro lo zoo di Norimberga per l’abbattimento dei babbuini

Un grave episodio ha scosso il mondo degli zoo in Germania, dopo che il giardino zoologico di Norimberga ha abbattuto 12 babbuini della Guinea. La decisione ha suscitato forti reazioni tra ambientalisti e media, che contestano le motivazioni addotte dagli amministratori.

Secondo le dichiarazioni del direttore, Dag Encke, la causa principale sarebbe stata l’insufficiente spazio disponibile, con un numero eccessivo di babbuini rispetto alla capacità del parco. Lo zoo, che ha già un limite di 25 esemplari ma ha visto la popolazione arrivare a 40, ha optato per l’eutanasia invece di ampliare le strutture o cercare altri giardini zoologici disposti ad accogliere gli animali. Una pratica dibattuta, poiché gli esemplari abbattuti erano giovani e in buona salute, utilizzati successivamente come nutrimento per i carnivori presenti nel parco.

La decisione di procedere in questo modo ha scatenato la protesta di numerosi gruppi animalisti, che hanno criticato non solo l’operato del giardino zoologico, ma anche le politiche di allevamento seguite nel tempo. Le associazioni come Pro Wildlife hanno presentato denunce alle autorità per violazioni nella protezione degli animali, sottolineando un approccio irresponsabile e insostenibile nella gestione degli esemplari.

Anche altri zoo tedeschi si sono dissociati da questa scelta, evidenziando che non è stata contattata alcuna struttura europea per un possibile trasferimento degli animali in sovrannumero. Questa situazione ha acceso un dibattito più ampio sulla protezione degli animali negli zoo, con possibili sviluppi legislativi in arrivo.