Proteste Contro la Crudeltà sugli Animali per il Festival di San Fermin a Pamplona

Tutti vestiti di rosso per combattere la crudeltà sugli animali : basta brutalità contro i tori di Pamplona, un festival crudele e inutile.

L’inizio del celebre Festival di San Fermin che ogni anno prende vita a Pamplona ​​nel nord della Spagna è stato contrassegnato quest’anno da un’esplosione di colore rosso in molti infatti sono scesi in piazza per protestare contro il festival.

Non si tratta della solita vivacità che contraddistingue questa celebrazione di antiche tradizioni ma del colore che ha distinto un vasto gruppo di manifestanti che si sono radunati in Plaza del Ayuntamiento per denunciare la loro opposizione alla crudeltà sugli animali e quindi al Festival Di San Fermin.

Protesta contro il Festival Di San Fermin

Dal 6 luglio e per i 9 giorni successivi infatti si svolgerà il festival che prevede la corsa dei tori questo evento macabro attira migliaia di partecipanti ogni anni, sempre più persone infatti sono pronte a sfidare le antiche vie della città rincorsi dai tori inferociti.

Ma quest’anno prima che si desse avvio alla festa un’ampia folla di persone tutte avvolte in veli di colore rosso simbolo della celebrazione hanno preso d’assalto le strade per dare voce alla loro protesta contro la celebre corsa o meglio contro il maltrattamento degli animali.

Questi manifestanti sono stati spinti dal rispetto e compassione per gli animali e hanno cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione sul lato oscuro del Festival.

In molti infatti tutti completamente coperti da veli di colore rosso hanno espresso la loro disapprovazione verso l’evento controverso cercando di promuovere un cambiamento radicale nella cultura e nelle tradizioni che da sempre ignorano la crudeltà sugli animali.

La manifestazione contro la crudeltà non riguarda solo ed esclusivamente la corsa dei tori del Festival di San Fermin ma di un problema più ampio che affligge tutto il mondo con numerose feste e pratiche di brutalità contro gli animali

L’azione dei manifestanti a Pamplona ha evidenziato ancora una volta come sempre più persone siano disposte a far sentire la loro voce per correre in soccorso degli animali anche come in questo caso in occasioni così tradizionaliste e il messaggio dei manifestanti è chiaro, è tempo di riconsiderare le tradizioni che comportano sofferenza e crudeltà per gli animali andrebbero abolite

Il rosso di San Fermin, che un tempo evocava solo festa e tradizione potrebbe assumere un nuovo ruolo ovvero quello di portare un messaggio di rispetto e protezione per tutte le creature del mondo.

Nonostante i manifestanti il festival non è stato cancellato ma si sta attualmente celebrando ma si spera che un giorno grazie alla consapevolezza delle persone sulla crudeltà che gli animali subiscono il messaggio sia talmente forte da non poter ignorare che che tutti gli eventi che comportano crudeltà nei confronti degli animali vengano una volta per tutte aboliti