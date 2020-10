“Hasta la victoria siempre”. È partito così il corteo non autorizzato degli Antagonisti che oggi si sono radunati in Piazza dell’Indipendenza, a Roma, per protestare contro i Dpcm attuati dal Governo. Sono circa 500 i manifestanti che si stanno spostando. La polizia ha bloccato via San Martino della Battaglia, creando un cordone. “Questo Stato è fascista”, scandiscono i manifestanti, “Avanti, riprendiamo la città”. “Negazionista no, ma nemmeno cog…”, “tu ci chiudi, tu ci paghi”, “se non cambierà lotta dura sarà” e “la crisi la pagassero i ricchi”, alcuni degli striscioni e dei cori intonati da gruppi antagonisti, Rifondazione Comunista, vari movimenti, precari e sindacati di sinistra radunati.

