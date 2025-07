Proteste CasaPound: contro il Decreto Flussi e il governo

In un clima di crescente tensione politica, CasaPound ha lanciato una forte contestazione contro il Decreto Flussi, emanato recentemente dal governo. Questa normativa prevede l’ingresso di 500.000 immigrati in Italia dal 2026 al 2028, in un contesto in cui il governo di centrodestra aveva precedentemente promesso misure più restrittive come il blocco navale.

Nella notte, membri di CasaPound hanno affisso striscioni in varie città italiane, esprimendo il loro disaccordo con le scelte governative. Secondo il movimento, l’attuale decreto rappresenterebbe una minaccia alla popolazione italiana, definendo l’immigrazione come parte di un piano strutturale gestito sotto una presunta emergenza. CasaPound ha anche criticato il governo per aver ceduto alle pressioni di organizzazioni come Confindustria e alle richieste della sinistra, a scapito degli interessi nazionali.

Nel loro comunicato, l’organizzazione ha sottolineato che il problema non si limita all’afflusso di migranti, ma riguarda profondamente l’identità culturale e sociale del Paese. CasaPound ha accusato il governo di ignorare le reali condizioni lavorative in cui versano molti italiani, dove le retribuzioni insufficienti e le scarse prospettive spingerebbero verso un’inaccettabile sostituzione di massa.

Infine, CasaPound ha dichiarato di ritenere indispensabile l’implementazione di un piano nazionale di remigrazione, che preveda l’espulsione degli immigrati irregolari e il rimpatrio volontario di coloro che non si sono integrati. Il movimento ha annunciato la propria disponibilità a organizzare manifestazioni per chiedere un cambiamento radicale nella gestione dell’immigrazione.