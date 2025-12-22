Proteste agricole a Bruxelles

Le immagini delle proteste degli agricoltori a Bruxelles, davanti al Parlamento europeo, sono il risultato di anni di politiche agricole percepite come lontane dalla realtà dei campi e dei piccoli produttori. Al centro della protesta c’è un modello agricolo giudicato insostenibile, con l’aumento dei costi di produzione, la burocrazia crescente e la concorrenza di prodotti importati da Paesi extraeuropei che non rispettano gli stessi standard ambientali e sanitari.

Gli agricoltori denunciano anche un sentimento di abbandono politico, con le loro istanze non ascoltate e le decisioni strategiche che favoriscono grandi gruppi industriali e lobby internazionali. Le critiche investono anche i governi nazionali, come quello italiano guidato da Giorgia Meloni, accusato di sostenere scelte che penalizzano il settore primario.

Le proteste agricole si intrecciano con un malcontento più ampio verso la direzione politica dell’Unione Europea, con una leadership percepita come più attenta alle spese militari e ai mercati finanziari che alla tutela delle economie locali e delle future generazioni. Le richieste degli agricoltori sono chiare: regole uguali per tutti, una revisione delle politiche ambientali, prezzi equi e meno burocrazia.

Gli agricoltori chiedono anche una politica agricola che consideri il settore strategico e non sacrificabile. Non si tratta di rifiutare la transizione ecologica, ma di renderla praticabile. Le scene di Bruxelles potrebbero essere solo l’inizio se non si interviene in modo strutturale, con una revisione degli accordi commerciali e una difesa più forte della produzione europea. Serve un riequilibrio della Politica Agricola Comune e una svolta politica che rimetta al centro il lavoro, i territori e la sovranità alimentare.