Animali

Proteste a Verona contro il divieto di accesso ai cani in chiesa

Attivisti del gruppo 100% Animalisti hanno protestato contro il parroco di San Nicolò all’Arena, per il divieto di ingresso ai cani nella chiesa. La manifestazione ha attirato l’attenzione della polizia, che è intervenuta per mantenere l’ordine. Gli attivisti ritengono che i cani rappresentino una parte importante delle famiglie e che dovrebbero poter accedere a luoghi di culto insieme ai loro padroni. La situazione ha suscitato un dibattito sul rapporto tra religione e animali domestici, con posizioni divergenti sulle regole relative all’accesso degli animali nei luoghi di culto.

