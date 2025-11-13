15.3 C
Roma
giovedì – 13 Novembre 2025
Attualità

Proteste a Roma contro l’abbattimento dei ciliegi sani

Da stranotizie
Proteste a Roma contro l’abbattimento dei ciliegi sani

I residenti di via Panama, nel quartiere Parioli, si sono mobilitati nuovamente contro il Comune riguardo all’abbattimento di ciliegi secolari. Gli abitanti, tra cui molti appartenenti al gruppo social “Sos via Panama”, sono scesi in strada per proteggere gli alberi dall’intervento di giardinieri chiamati dal II Municipio.

Claudia Cidonio, ingegnere agronomo, ha abbracciato un ciliegio e minacciato di incatenarsi per impedirne il taglio. Ha dichiarato che gli alberi identificati per l’abbattimento erano stati contrassegnati con una croce rossa dagli agronomi del Campidoglio e che, dopo l’intervento dei residenti, anche la squadra di giardinieri ha riconosciuto che gli alberi erano in salute e ha fermato i lavori.

Tuttavia, ha anche rivelato che alcuni alberi, in particolare quelli vicino al civico 86, erano già stati abbattuti. Cidonio ha aggiunto che sarebbe stato sufficiente potare i rami malati per riportare gli alberi in salute, piuttosto che procedere con il taglio radicale, sottolineando come gli alberi fossero sani. La situazione continua a suscitare forte preoccupazione tra i residenti.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Crisi economica in Germania: il paradosso della crescita finanziaria
Articolo successivo
Ariana Grande aggredita sul tappeto giallo a Hollywood
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.