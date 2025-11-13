Proteste a Roma contro l’abbattimento dei ciliegi sani

I residenti di via Panama, nel quartiere Parioli, si sono mobilitati nuovamente contro il Comune riguardo all’abbattimento di ciliegi secolari. Gli abitanti, tra cui molti appartenenti al gruppo social “Sos via Panama”, sono scesi in strada per proteggere gli alberi dall’intervento di giardinieri chiamati dal II Municipio.

Claudia Cidonio, ingegnere agronomo, ha abbracciato un ciliegio e minacciato di incatenarsi per impedirne il taglio. Ha dichiarato che gli alberi identificati per l’abbattimento erano stati contrassegnati con una croce rossa dagli agronomi del Campidoglio e che, dopo l’intervento dei residenti, anche la squadra di giardinieri ha riconosciuto che gli alberi erano in salute e ha fermato i lavori.

Tuttavia, ha anche rivelato che alcuni alberi, in particolare quelli vicino al civico 86, erano già stati abbattuti. Cidonio ha aggiunto che sarebbe stato sufficiente potare i rami malati per riportare gli alberi in salute, piuttosto che procedere con il taglio radicale, sottolineando come gli alberi fossero sani. La situazione continua a suscitare forte preoccupazione tra i residenti.