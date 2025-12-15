13.4 C
Roma
lunedì – 15 Dicembre 2025
Attualità

Proteste a Rio contro legge su Bolsonaro

Da stranotizie
Migliaia di persone marciano a Rio de Janeiro, in Brasile, per protestare contro un disegno di legge che potrebbe ridurre la pena detentiva dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Quest’ultimo è stato condannato per aver organizzato un colpo di Stato e, in base al disegno di legge, potrebbe ottenere la libertà vigilata a poco più di due anni dalla sua condanna a 27 anni.
Tra i partecipanti alla manifestazione ci sono anche celebrità brasiliane come il cantante Caetano Veloso e l’attrice candidata all’Oscar Fernanda Torres. La protesta è stata indetta da gruppi e attivisti di sinistra.

