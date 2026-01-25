8.4 C
Proteste a Minneapolis contro uccisione da parte dell’ICE

A Minneapolis sono proseguite per ore le manifestazioni dopo l’uccisione di Alex Pretti ad opera degli agenti dell’Ice. La folla si è poi dispersa a causa dell’ondata di gelo che sta interessando il nordest degli Stati Uniti, con temperature scese fino a -23 gradi, come hanno riferito gli inviati della Bbc.
Le autorità hanno annunciato che la tempesta di freddo potrebbe avere un impatto su oltre 240 milioni di americani.

