Da stranotizie
Proteste a Massa contro il decreto sicurezza

Usb e Giovani Democratici saranno in piazza sabato 24 gennaio per contestare le azioni penali contro i manifestanti del 3 ottobre scorso, quando il corteo occupò i binari della stazione di Massa. La manifestazione è una risposta alle multe e procedimenti penali nei confronti di oltre 50 persone, tra cui i responsabili provinciali di Usb, per aver partecipato alle giornate di sciopero generale contro il genocidio e il riarmo.

I manifestanti avevano occupato il centro cittadino per diversi mesi per denunciare quanto accadeva in Palestina e la complicità del governo italiano. Ora, lo Stato risponde con azioni penali, colpendo non solo dirigenti o esponenti di rilievo, ma anche semplici cittadini che hanno esercitato il loro diritto di manifestare. I Giovani Democratici si associano alla manifestazione in solidarietà ai manifestanti del 3 ottobre, sottolineando che la repressione colpisce non solo i manifestanti, ma anche i giovani che lottano per la pace e la giustizia.

La manifestazione è anche una risposta al Decreto Sicurezza, che trasforma in reato la mera resistenza passiva e reprime chi dissente, chi manifesta, chi sciopera. I manifestanti chiedono al Ministro Salvini di rispondere alle accuse di interruzione di servizio pubblico, sottolineando che la riforma della giustizia non semplifica i processi, ma consente di sottoporre il pubblico ministero alla volontà politica. La manifestazione è un appello a tutte le forze politiche e sindacali per rispondere con forza alla deriva del paese e auspicare a un cambiamento vero.

