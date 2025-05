Protesta dei fan di Nicolò Filippucci agli studi di Amici

La semifinale di Amici 24 ha visto un sorprendente colpo di scena: durante il ballottaggio, i giurati hanno salvato TrigNo e Antonia, escludendo Nicolò Filippucci, considerato uno dei favoriti. L’eliminazione del 18enne ha suscitato veementi proteste sui social da parte dei suoi fan.

Nicolò, però, ha reagito positivamente, esprimendo la sua gratitudine attraverso un messaggio su Instagram. Ha ringraziato Maria De Filippi e Anna Pettinelli, evidenziando il suo percorso di crescita personale e artistica all’interno del programma. Ha anche annunciato l’uscita del suo primo EP, “Un’ora di Follia”, prevista per il 23 maggio.

In risposta alla sua eliminazione, i fan di Nicolò hanno organizzato una protesta di fronte agli studi di Amici, programmata per sabato 17 maggio alle 15:00 in via Tiburtina 1361 a Roma. Gli organizzatori chiedono di unirsi per manifestare contro l’esclusione del giovane cantante.

Mentre le emozioni per l’eliminazione di Nicolò sono comprensibili, è importante sottolineare che, in 24 edizioni di Amici, simili episodi si sono verificati frequentemente. Invece di protestare, i fan potrebbero continuare a sostenere Nicolò acquistando il suo disco o ascoltando i suoi brani sulle piattaforme di streaming.

