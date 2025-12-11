Protesta Animal Equality a Bologna

A Bologna, davanti alla sede della Regione Emilia Romagna, decine di attivisti di Animal Equality Italia si sono riuniti per protestare contro i gravi abusi documentati all’interno del macello equino Zerbini & Ragazzi di Correggio. La mobilitazione arriva dopo la diffusione dell’inchiesta mandata in onda dal TGR Emilia Romagna, con immagini raccolte dal team investigativo dell’organizzazione, che mostra maltrattamenti e violazioni delle norme europee sul benessere degli animali.

Il consigliere regionale di AVS Paolo Burani ha parlato davanti ai manifestanti, sottolineando che quanto visto nelle immagini diffuse da Animal Equality non è soltanto una violazione delle regole, ma una ferita collettiva alla coscienza di tutti. La Regione ha il dovere di fare tutto ciò che è nelle sue competenze per avere un quadro completo.

La protesta non riguarda soltanto l’azienda proprietaria del macello, ma anche le autorità veterinarie locali, accusate dall’organizzazione per presunti mancati controlli dentro la struttura. Animal Equality ha presentato un esposto alla Procura di Reggio Emilia, che ha già assegnato il fascicolo a un sostituto procuratore.

Il presidio di oggi segue una prima manifestazione davanti all’Area Territoriale Veterinaria di Correggio, anche questa organizzata per chiedere maggiore trasparenza nei controlli sui macelli. L’inchiesta ha riacceso il dibattito politico nazionale, con la presentazione di proposte di legge che chiedono di vietare la macellazione di tutti gli equidi, riconoscendoli come animali d’affezione.

Anche il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Lorenzo Casadei ha aderito alla manifestazione, criticando l’attuale sistema dei controlli e sostenendo la proposta di legge per vietare la macellazione dei cavalli. Il direttore esecutivo di Animal Equality Italia, Matteo Cupi, ha denunciato la gravità di quanto documentato, sottolineando che le crudeltà filmate nel macello di Correggio non sono un’eccezione, ma la norma di un’industria come quella della carne che antepone il profitto alla protezione degli animali.