Proteggiti dalla truffa del finto operatore Google

Un nuovo tentativo di truffa colpisce gli utenti di Gmail, in cui truffatori si spacciano per operatori di Google. Questi contattano le persone telefonicamente, fingendo di voler verificare dettagli degli account, e chiedono il codice di verifica inviato tramite autenticazione a due fattori (2FA). Se il codice viene fornito, gli hacker possono accedere all’account della vittima, con il rischio di furti di dati e accesso a informazioni personali.

Il meccanismo della truffa è studiato per apparire credibile: il numero chiamante può sembrare ufficiale grazie alla tecnica dello spoofing. Inoltre, i truffatori possono fornire indirizzi e-mail che sembrano legittimi, aumentando l’illusione di autenticità. Google ha dichiarato che non contatta mai gli utenti telefonicamente per questioni di sicurezza. Quando un utente riceve una chiamata sospetta, è importante interrompere subito la comunicazione e verificare eventuali problemi accedendo direttamente al proprio account tramite il sito ufficiale, evitando link ricevuti via SMS o e-mail.

Google ha confermato che la truffa è nota e ha messo in atto misure difensive per proteggere gli utenti, incoraggiando la vigilanza. Gli esperti consigliano di non condividere codici OTP o altre informazioni sensibili, nemmeno se richiesti da sedicenti operatori di assistenza.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it