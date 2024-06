proteggiamo gli occhi dai raggi UV del sole

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di trascorrere lunghe giornate all’aperto, tra mare, sabbia e sole, diventa irresistibile. La tintarella è uno degli obiettivi principali per molti, ma è essenziale ricordare che i raggi ultravioletti (UV) del sole non solo possono essere pericolosi per la nostra pelle, ma possono anche causare danni significativi agli occhi

Estate e gli effetti del sole sugli occhi

Come proteggere gli occhi in estate

Estate 2024. L’esposizione ai raggi UV può causare diversi problemi agli occhi. Tra questi, la pinguecola e lo pterigio sono due condizioni abbastanza comuni. La pinguecola è un deposito di proteine e grasso sulla sclera (parte bianca dell’occhio), che può causare irritazione e, in rari casi, influenzare il modo in cui le lacrime coprono l’occhio. Lo pterigio, noto anche come “occhio del surfista“, è una crescita che si estende dalla sclera alla cornea e che causa potenziali problemi visivi.

L’esposizione prolungata ai raggi UV può anche portare alla formazione di cataratte, una condizione in cui il cristallino dell’occhio diventa opaco, tanto da ridurre la qualità della vista. Inoltre, l’esposizione ai raggi UV è stata collegata alla degenerazione maculare legata all’età (AMD), che offusca la visione centrale. E non finisce qui.

Aspetti dermatologici

Non solo la pelle del viso, ma anche la pelle delicata intorno agli occhi è soggetta a danni solari. Come sappiamo, l’esposizione eccessiva può causare l’invecchiamento precoce della pelle, con la comparsa di rughe, macchie e perdita di elasticità. La pelle intorno agli occhi è poi particolarmente sensibile e richiede una protezione mirata per evitare questi effetti. Che fare?

Consigli per un’estate sicura

A seguire, qualche piccolo accorgimento che si rivelerà prezioso per la salute dei nostri occhi.

Indossare occhiali da sole è uno dei modi più semplici e efficaci per proteggere gli occhi dai raggi UV. È importante scegliere occhiali che offrano una protezione del 100% contro i raggi UVA e UVB. Le lenti polarizzate possono essere utili per ridurre i riflessi su superfici come acqua e neve. Inoltre, dovrebbero adattarsi bene al viso per minimizzare l’ingresso della luce dai lati;

Un cappello con una tesa ampia può fornire un’ulteriore barriera contro i raggi UV, creando ombra intorno agli occhi e riducendo i riflessi;

È consigliabile evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde della giornata, generalmente tra le 10:00 e le 16:00, quando i raggi UV sono più intensi. Discorso a parte meritano le creme.

L’importanza delle creme solari per il contorno occhi

Applicare una crema solare specifica per il contorno occhi è fondamentale per proteggere questa zona delicata. Meglio optare per una crema con un fattore di protezione alto (SPF50) e formulata per essere delicata, ipoallergernica e non irritante per gli occhi. Meglio ancora la formulazione waterproof, poiché il sudore o il contatto con l’acqua possono ridurre l’efficacia della protezione solare. Inoltre, la texture dovrebbe essere leggera per evitare la sensazione di pesantezza o il rischio di penetrare negli occhi.

Come applicare la crema solare

La crema solare deve essere applicata circa 15-30 minuti prima dell’esposizione al sole per permettere alla pelle di assorbirla adeguatamente.

Come prima cosa, occorre lavare delicatamente il viso e asciugarlo per benino..

Ovviamente, bisogna applicare una quantità sufficiente per coprire tutte le aree esposte e riapplicare ogni due ore, o più frequentemente se si suda molto o si fa il bagno. Per il contorno occhi, è meglio usare una crema specifica, applicandola delicatamente con la punta delle dita per evitare di irritare la pelle e gli occhi.

Prima di usare un nuovo prodotto, fate un test di patch per evitare reazioni allergiche e cercate di evitare il contatto diretto con gli occhi per prevenire irritazioni.