La degenerazione maculare senile essudativa

Sono spesso anziani affetti da altre patologie e quindi – un po’ per dimenticanza, un po’ per la stanchezza da politerapia – tendono a non seguire alla lettera neppure le prescrizioni mediche per la maculopatia senile umida (wAMD), patologia che colpisce circa 20-25 milioni di persone in tutto il mondo ed è la causa principale di grave perdita della vista e cecità legale nelle persone sopra i 65 anni. Di questi pazienti, il 60% interrompe il trattamento entro i primi due anni. Proprio per aiutare i pazienti nel loro percorso di aderenza terapeutica, nasce, sezione dell’app My Therapy, sviluppata per consentire alle persone affette da degenerazione maculare senile umida di agire per preservare la loro vista e l’indipendenza. MyTherapy è l’app per la gestione delle malattie in più rapida crescita a livello globale. Più di 4 milioni di utenti in tutto il mondo e per patologie diverse, la utilizzano per gestire le loro terapie, monitorare la loro malattia, stabilire abitudini sane e condividere dati con medici e operatori sanitari.

I primi sintomi di wAMD includono visione distorta, o metamorfopsia, e difficoltà a vedere gli oggetti in maniera definita. Con il progredire della malattia, i danni alle cellule aumentano, riducendo ulteriormente la qualità della visione. Questo può determinare una completa perdita della visione centrale, rendendo il paziente incapace di leggere, guidare o riconoscere volti familiari e privandoli della loro indipendenza. Una rapida diagnosi e un intervento tempestivo sono essenziali. In assenza di trattamento, la vista può deteriorarsi rapidamente. Per le persone che convivono con la maculopatia senile umida (o essudativa) l’aderenza alla terapia è una sfida importante: il 60% dei pazienti nel mondo interrompe il trattamento entro i primi due anni.

Educazione per pazienti e caregiver

La nuova sezione, lanciata oggi da Novartis con il patrocinio di IAPB Italia Onlus, è stata creata in collaborazione con Smartpatient GmbH, una terza parte indipendente e sviluppatrice dell’app MyTherapy che aiuta i pazienti a ottenere i migliori risultati per la salute utilizzando l’applicazione che fornisce ai pazienti e ai loro caregiver contenuti educativi utili sia a migliorare la propria qualità di vita nonostante la malattia, che a sostenerli nel loro percorso di aderenza terapeutica. “La maculopatia umida rappresenta un onere sia per i pazienti che per chi li assiste”, ha dichiarato Giuseppe Castronovo, Presidente di IAPB Italia Onlus. “Questa nuova offerta educativa consente ai pazienti e agli operatori sanitari di avere a portata di mano informazioni e risorse su questa patologia attraverso un’applicazione facile da usare”.

Che cosa si può fare con la app

La sezione “Proteggi la Retina” dell’app MyTherapy contiene risorse educative rivolte ai pazienti affetti da maculopatia senile umida e a chi si prende cura di loro. Per esempio, incoraggia i pazienti a fissare appuntamenti di follow-up con il proprio medico oculista; fornisce un facile accesso a contenuti pratici su argomenti come l’impatto della maculopatia senile umida sull’indipendenza, la progressione della malattia e le domande da porre al proprio team di assistenza oculistica; offre contenuti adatti alle esigenze del caregiver su argomenti quali la priorità della cura personale o la risoluzione dei conflitti con il paziente e, infine, permette agli operatori sanitari di seguire digitalmente i pazienti nelle terapie.

Come usufruire dei servizi

La sezione “Proteggi la Retina” dell’app MyTherapy è ora disponibile gratuitamente in Italia. I pazienti e gli operatori sanitari possono scaricare l’app da questo link https://activate.mytherapyapp.com/524326. MyTherapy si avvale di anni di ricerca e sviluppo e supporta l’utilizzo di pazienti con ridotte capacità visive attraverso i framework di accessibilità nativi Voiceover (iOS) e TalkBack (Android). In Italia Novartis ha lanciato la campagna social “Proteggi la Retina”, rivolta a persone con degenerazione maculare senile essudativa e ai loro caregiver a giugno di quest’anno. “L’obiettivo che ci siamo posti – spiega in un comunicato Lorenzo De Santi, Medical Franchise Leader Ophthalmology di Novartis Italia – è quello di far comprendere ai pazienti la natura cronica e degenerativa della wAMD, e il ruolo del fluido retinico nell’evoluzione della malattia. Siamo quindi entusiasti di ampliare la portata della nostra iniziativa con l’app My Therapy, uno strumento sia educazionale che utile nella quotidianità, grazie alle funzioni presenti sull’applicazione”.