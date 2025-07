Proteggi i tuoi animali dal caldo: guida fondamentale per l’estate

Durante l’estate, le elevate temperature possono mettere a serio rischio la salute degli animali domestici. Cani, gatti e piccoli animali come conigli e uccelli sono particolarmente vulnerabili al caldo, e il colpo di calore rappresenta una minaccia concreta.

A differenza degli esseri umani, gli animali domestici non possono regolare la temperatura corporea in modo altrettanto efficace. I cani e i gatti si affidano in gran parte all’ansimare e alla sudorazione limitata attraverso i cuscinetti delle zampe, metodi che diventano inefficaci quando le temperature sono elevate e l’umidità alta. Le razze brachicefale, come Bulldog e Carlini, sono a maggior rischio a causa della compressione delle vie respiratorie. Anche gli uccelli e i roditori possono soffrire in condizioni di calore estremo.

Riconoscere tempestivamente i sintomi di un colpo di calore è fondamentale. I segni possono includere ansimazione intensa, bava eccessiva, gengive scure, vomito, diarrea e debolezza. Nei casi più gravi, possono verificarsi convulsioni e svenimenti, e una temperatura rettale oltre i 40°C è un indicatore preoccupante. In caso di sospetto colpo di calore, è importante trasferire l’animale in un luogo fresco e iniziare un raffreddamento graduale con acqua fresca, evitando temperature troppo basse.

La prevenzione è essenziale. Non lasciare mai gli animali in auto, anche con i finestrini aperti, e pianificare le uscite nelle ore più fresche. È fondamentale fornire sempre acqua fresca e creare spazi ombreggiati per assicurare il benessere dei nostri amici a quattro zampe durante la stagione calda.