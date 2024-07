Proteggete il vostro appartamento con queste telecamere 2K ad un SUPER PREZZO

Se volete proteggere il vostro appartamento durante la notte oppure quando siete fuori casa, potete approfittare di questa promozione Amazon sui kit contenenti numerose videocamere per la videosorveglianza.

VAI ALL’OFFERTA DELLA CONFEZIONE DA 2 SU AMAZON Parliamo delle telecamere YI Pro Home 2K, dispositivo con supporto al Wi-Fi pensato per gli spazi interni di piccole dimensione con robusto supporto inclinabile e lente estraibile, adatta a molteplici tipologie di installazione, grazie all’ingegnoso design del foro nella parte inferiore della staffa, la telecamera può essere montata a parete o soffitto. Oltre ad offrire immagini nitide grazie alla risoluzione 2304×1296 pixel, la telecamera dispone anche di luce LED a infrarossi non visibili al buio per un’eccellente visione notturna. È inoltre possibile nascondere l’indicatore di alimentazione al buio, mentre la videocamera continua a funzionare.

VAI ALL’OFFERTA DELLA CONFEZIONE DA 4 SU AMAZON La telecamera YI Pro Home 2K rileva le persone in movimento a una velocità fino a 20 fps. Oltre a fornire agli utenti le funzioni di rilevamento del movimento più comuni in maniera simile ad altri prodotti per la videosorveglianza, YI CLOUD dispone anche di 3 tipi di rilevamento intelligente più avanzati, che possono distinguere con precisione persone, veicoli o animali e ridurre significativamente i falsi allarmi (le funzioni di rilevamento avanzate richiedono un abbonamento).

La confezione contenente due dispositivi è in sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente, ma solo per poco tempo. Il bundle con quattro telecamere, invece, si può acquistare con il 40% di sconto, visto che oltre all’offerta che lo sconta del 25% si può aggiungere un coupon che taglia ulteriormente il prezzo del 15%.

