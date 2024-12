Proteggere la parola d’ordine. Italia, custode della salute

L’Italia affronta una situazione allarmante nel settore degli infortuni e delle malattie professionali, presentando tassi che superano anche quelli di Paesi come India e Cina. Le malattie legate all’amianto sono tra le principali cause di questo fenomeno, evidenziando un grave fallimento nelle politiche di prevenzione della salute. Le conseguenze umane, sociali ed economiche sono ingenti, con danni incalcolabili derivanti da vite spezzate, costi per la bonifica e per il sistema sanitario, creando una pesante pressione sul bilancio nazionale.

Il tema dell’amianto rappresenta un esempio emblematico della scarsa applicazione delle normative di sicurezza nel lavoro. Per anni, la protezione dei profitti industriali ha avuto la precedenza sulla salvaguardia della vita umana. I costi economici, tra cui spese sanitarie e indennità per i lavoratori malati, hanno avuto un impatto devastante sull’intera economia. Si discute ora sulla necessità di un cambio di paradigma: invece di limitare i rischi, è urgente rimuoverli alla fonte, riorganizzando profondamente le politiche produttive.

È necessaria una riforma legislativa che integri valori etici e sociali fondamentali. La tutela della salute deve essere concepita come un diritto collettivo, coinvolgendo tutta la comunità. Un ambiente salubre è essenziale per la salute umana, e ogni attività che lo danneggia deve essere fermata tempestivamente. Lo Stato ha la responsabilità di garantire la salute, non limitandosi a risarcire danni post-fatto, ma attivandosi preventivamente.

La visione tradizionale del diritto deve evolversi, riconoscendo l’interrelazione tra il diritto alla salute e al lavoro; non può più essere considerata una mera questione economica. È fondamentale garantire che il benessere individuale sia integrato con quello collettivo, riconoscendo che i danni ambientali influiscono anche sulle generazioni future.

Il sistema giuridico deve abbandonare un approccio solo normativo, guardando alla salute come a un diritto collettivo e ponendo enfasi sulla prevenzione e sul rispetto ambientale. La sfida principale è quindi trasformare il diritto per affrontare la globalizzazione e integrare il concetto di salute in modo collettivo. Solo così sarà possibile garantire un futuro sostenibile, dove la tutela dell’ambiente e dei diritti umani diventi una realtà concreta e non solo una questione teorica.