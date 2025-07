Proteggere i contenuti editoriali nell’era dell’IA

In un contesto di rapida evoluzione tecnologica, la Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) sta affrontando la questione della protezione dei contenuti editoriali dalle piattaforme di intelligenza artificiale. È attualmente in fase di creazione un gruppo di lavoro tecnico con l’obiettivo di esaminare possibili forme di collaborazione e accordi per tutelare e valorizzare i contenuti degli editori associati.

Per avviare il lavoro in modo efficace, l’associazione intende raccogliere informazioni sulle pratiche adottate dalle aziende associate, in particolare riguardo all’implementazione dell’opt-out. Questo diritto consente agli editori di difendere la proprietà intellettuale in relazione all’uso dei propri contenuti da parte degli sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale.

Il quadro normativo riguardante l’IA, sia a livello nazionale che internazionale, è in continua evoluzione e presenta diverse criticità. L’articolo 70-quater della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) consente l’estrazione e analisi dei contenuti solo se i diritti non siano stati riservati tramite opt-out. Senza tale riserva, i contenuti pubblici possono essere utilizzati per l’addestramento degli algoritmi.

Per evitare questa eventualità, ogni editore può chiaramente esprimere la propria riserva dei diritti nei termini di utilizzo del proprio sito, specificando che qualsiasi attività di estrazione dei dati non autorizzata sarà considerata violazione di diritti d’autore. Inoltre, è possibile implementare misure tecniche, come il file robots.txt, per indicare ai crawler quali contenuti possono essere raccolti.

Infine, sono disponibili strumenti per monitorare l’uso dei contenuti, come “Have I Been Trained”, che verificano se le immagini di un dominio sono state utilizzate nei dataset per l’addestramento delle IA, e “Common Crawl”, che fornisce dati sui siti web visitati dai crawler.