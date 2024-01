Protagonisti di Ballando si spaccano su Chiara Ferragni: risposta a Fedez

Non solo a Pomeriggio 5, anche in Rai a La Vita in Diretta si occupano quotidianamente del Pandoro Gate. Ieri Alberto Matano per parlare di Chiara Ferragni ha invitato al suo tavolo anche due protagonisti della penultima edizione di Ballando con le Stelle: Alex Di Giorgio e Luisella Costamagna. La conduttrice e lo sportivo/influencer però hanno espresso due punti di vista molto diversi.

Pandoro gate: le opinioni dei due protagonisti di Ballando con le Stelle 2022.

Luisella tra le tante cose ha anche detto la sua a chi – come Fedez – si lamenta dell’accanimento verso Chiara: “Condivido che siano state poste delle linee guida e delle regole su questo mondo. Si parla di multe fino a 600.000€ agli influencer, che adesso sono costretti ad indicare quando si tratta di pubblicità. Non so se funzionerà, ma serviranno controlli. Direi che è una cosa necessaria. L’accanimento su Chiara Ferragni? Io penso che se vivi sui social e prendi tutti i vantaggi dei social, allora è inevitabile che all’occasione ti arrivi il negativo, se poi c’è la beneficenza per i bambini. E poi teniamo presente che Chiara sugli impegni sociali e la beneficenza ha costruito parte importante della sua reputazione, oltre al fatto di essere una grande donna d’affari, quindi ci sta ed è inevitabile. Se ha un’intelligenza superiore a molti di noi? Ha avuto un’intuizione ok, ma che sia meglio di noi… Non io, sicuramente non meglio di me“.

Tra i due protagonisti di Ballando, Alex è stato decisamente quello più morbido con Chiara. Di Giorgio ha dichiarato che secondo lui la Ferragni è una sorta di capro espiatorio: “Io uso i social spesso e volentieri e ho un’attività di influencer. Credo che questa cosa che è stata bersagliata anche pesantemente è successa perché è stata usata coma capro espiatorio per bersagliare la categoria influencer. lei ha fatto della comunicazione il suo strumento di lavoro personale e ha creato il suo impero. Con la comunicazione lei è entrata nelle vite di 29 milioni di persone. Inoltre noi paghiamo le tasse come tutti ed è un lavoro come gli altri. Ed è giusto che ci siano delle regole, ma in realtà ci sono già. La scritta Adv o regalo di è una cosa che viene già fatta. Non si tratta di una normativa, ma è comunque una regola“.