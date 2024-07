Protagonista di Temptation Island sul GF: “Vorrei farmi conoscere”

Quella formata da Manuel Maura e Francesca Sorrentino è stata tra le coppie più chiacchierate della scorsa edizione di Temptation Island. I due hanno lasciato il programma da single, ma sono ritornati insieme a Natale, per poi lasciarsi nuovamente il mese scorso e il protagonista di Temptation è stato anche accusato di aver tradito la fidanzata.

Manuel però ha negato tutto e in una serie di storie su Instagram ha smentito i rumor: “Ho letto tanti commenti e tanti articoli che sostengono io abbia tradito Francesca. Non è così. Non c’è stato nessun tradimento. Con Francesca ci siamo lasciati già da un po’, non è una settimana, quindi non ho tradito nessuno. Vi prego di non continuare a dire queste cose che non corrispondono al vero. Ci sono stati dei problemi, altri problemi, ma il tradimento non c’entra. Farmi passare per l’ennesima volta come una persona che tradisce e ripete gli stessi errori non è bello perché non è accaduto. Non è questo il motivo della nostra rottura. Vi chiedo di non parlare più di tradimento perché non è così. Sono bugie e cavolate inventata da qualcuno“.

Manuel Maura, il protagonista di Temptation Island pensa al Grande Fratello.

Le cose continuano a non andare bene tra Manuel e Francesca e lui in un’intervista rilasciata a Mio ha ammesso che parteciperebbe volentieri al Grande Fratello: “C’è una forte crisi tra di noi. Purtroppo tante cose tra di noi non sono state dimenticate. Io ho investito tanto…Ho fatto quello che mi chiedeva, ma se non si va avanti è normale sorgano problemi. – ha continuato il protagonista di Temptation Island – Se mi chiedessero di partecipare alGrande Fratello? Direi di sì, non sono ipocrita e mi piacerebbe tanto farlo. Inutile negare, sarebbe una bella opportunità e avrei anche modo di far conoscere Manuel come persona e non in relazione alla coppia come, invece, è successo a Temptation Island. Quindi sarebbe bello anche sotto questo punto di vista“.

Onestamente è difficile che Alfonso e gli autori vadano a ripescare tra i concorrenti di un anno fa di Temptation Island, visto che adesso hanno due edizioni fresche a cui attingere.