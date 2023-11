Protagonista di Ballando salta la puntata: “Sta male, vedremo come fare”

Gli imprevisti a Ballando con le Stelle sono all’ordine del giorno e tra malanni e infortuni più o meno gravi non sono stati pochi i ritiri o gli interventi dei medici durante le prove. Ancora una volta un protagonista dello show di Rai Uno non potrà scendere in pista, perché non sta bene, perché pare abbia la febbre alta.

Oggi Milly Carlucci si è collegata con Alberto Matano a La Vita in Diretta ed ha annunciato che Pasquale La Rocca non potrà essere presente domani perché sta male ed è a letto. La conduttrice tra poco incontrerà Wanda Nara per capire come risolvere questo imprevisto.

“Ciao a tutti, devo fare un annuncio. Purtroppo il nostro Pasquale La Rocca ha il febbrone e non potrà essere con noi. Quindi in questo momento lui è a casa e sta male, questo lo so perché ci si siamo sentiti prima. E noi qui adesso siamo in attesa di Wanda Nara per capire come possiamo risolvere questa situazione, visto soprattutto che oggi non si sono potuti allenare perché appunto lui era a letto. Ora con lei vedremo come poter risolvere la situazione.

A parte l’assenza di questo grande protagonista, ho anche delle belle notizie. Noi avremo altri due ballerini per una notte domani sera. La prima sarà Cristina D’Avena per la gioia di grandi e piccini e tutte le famiglie. Tutti abbiamo una sua canzone nel cuore. Poi ci sarà anche Giacomo Giorgio, l’eroe della serie di successo Mare Fuori e anche di Noi Siamo Leggenda. Uno degli attori di questa nuova generazione più amati dal mondo dei giovani sui social e in televisione. Però ovviamente c’è anche questo nuovo medical drama di pasquale e vi daremo notizie. Salevggia e Teo? C’è anche questa faccenda ma vedremo in diretta cosa succederà”.