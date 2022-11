Protagonista di Ballando con le Stelle “per i soldi ‘ballava’ per i gay milanesi”

Non c’è pace per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dopo il caso di Iva Zanicchi e l’offesa a Selvaggia Lucarelli, tutti gli infortuni, la squalifica di Enrico Montesano, adesso arriva un’insinuazione davvero bislacca su uno dei personaggi di quest’anno. Alberto Dandolo su Dagospia ha lanciato uno dei suoi indovinelli ed ha rivelato che un protagonista del cast di Ballando in passato avrebbe ballato (dietro compenso) per dei gay meneghini. Ovviamente il giornalista non ha fatto il nome di questo danzatore speciale, ma diciamo che escludendo i vip over, i membri del cast maschile non sono poi così numerosi. Nel dubbio se l’uomo misterioso (sempre che esista) si è divertito a danzare ben pagato, buon per lui!

L’indiscrezione di Dagospia ‘un protagonista di Ballando ha deliziato i duomosessuali’.

“Uno dei protagonisti del cast di Ballando con le Stelle nasconde un passato assai porcino in cui ballava a suon di euro su molti materassi deliziando i duomosessuali più viziosetti. Di chi stiamo parlando?”

Chissà cosa succedeva in queste presunte notti danzanti a suon di Euro…

Rai 1, ore 00.20. Approfondimenti di anatomia #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/h9i2NcwNnO — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 29, 2022

Outing per un vippone del GF Vip 7.

Non solo per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, un mezzo outing è arrivato anche per uno dei vipponi di Alfonso Signorini. L’esperta di gossip Deianira Marzano in una delle sue storie ha rivelato che uno dei gieffini di questa edizione del GF Vip si proclamerebbe etero, ma in passato sarebbe stato insieme ad un facoltoso imprenditore che gli comprava di tutto. Proprio come Dandolo, anche la Marzano non ha fatto nomi.