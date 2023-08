Protagonista di Ballando con le Stelle in bilico: contratto ancora non firmato

Il prossimo 21 ottobre Milly Carlucci tornerà in onda con il suo Ballando con le Stelle. La conduttrice per questa edizione ha messo su un cast davvero stellare, perché sulla pista da ballo dovrebbero scendere: Teo Mammucari, Antonio Caprarica, Bobby Solo, bruno Barbieri, Simona Ventura, Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci,Paola Perego e Giovanni Terzi. Mistero sulla giuria (che al 99% verrà riconfermata), Milly infatti ha detto che sarà definita solo a settembre e stessa sorte tochherà ad un protagonista storico dello show di Rai Uno.

Un protagonista di Ballando con le Stelle in bilico? Il contratto per adesso non è firmato.

Paolo Belli è uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, infatti era presente già nella prima edizione del 2005 (quella vinta da Hoara Borselli e Simone Di Pasquale). Il musicista però in un’intervista rilasciata a Tag24 ha rivelato di non aver ancora firmato il contratto. Belli (che quasi certamente tornerà in pista con Milly Carlucci) ha detto che sta facendo gli scongiuri.

“Sto facendo gli scongiuri, finché non si firmano i contratti…. Sto studiando per farmi trovare pronto, se dovesse essere. Il mio compito è quello di prepararmi e lo sto facendo. Il dubbio ti dà tanto ma la televisione, come tutte le cose quando ti esponi, amplifica tutto, anche l’errore. – ha continuato il protagonista di Ballando con le Stelle – Sei pronto a rimediarlo perché ci hai dato dentro, ma se sbagli e sei impreparato la televisione ti massacra, sei imperdonabile. La televisione non è un esame che si può riparare, se sbagli. Devi farti trovare pronto. Guardando la faccia bella della medaglia, se ti fai trovare pronto arrivi a milioni di persone. Ho trenta persone che ruotano attorno al sottoscritto, è un lavoro”.

Non solo Selvaggia (che pare confermatissima) e Rossella Erra, anche la presenza di Alberto Matano sembra sia confermata per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.