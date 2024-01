Protagonista del GF Vip rivela: “Sono stato con uomini. Io lo dico, altri no”

Due anni fa un protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto un mezzo coming out dichiarandosi “fluido” e rivelando di aver avuto delle esperienze con altri uomini. Giucas Casella ha raccontato di alcuni incontri con altri ragazzi durante il suo periodo passato in collegio: “Mi è capitato di stare con un uomo. Ma che cosa c’è di strano? Per me nulla. Ero piccolo ed ero in collegio. Con questo non dico di essere gay. Però nella vita mi è successo di stare con un uomo e magari potrebbe ricapitare. Non si può mai sapere nulla sul futuro“.

Giucas ha fatto coming out, ha detto di essere stato con degli uomini quando era in collegio e che per lui è una cosa normalissima.

Questo dimostra che non conta l’età anagrafica ma bensì l’apertura mentale.

Lo amo 😭😭😭#GFVIP pic.twitter.com/nGFwex3IYi — s7r0nz0 👁️ (@s7r0nz0) October 1, 2021

Giucas Casella, le nuove dichiarazioni del protagonista del GF Vip 6.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giucas Casella è tornato a parlare dei suoi flirt con altri uomini. L’illusionista ha raccontato che ci sono state alcune frequentazioni con dei ragazzi anche dopo il periodo passato in collegio ed ha aggiunto che capita a molti, ma che in pochi lo confessano.