Protagonista del GF Vip punta Sanremo: “Amadeus prendimi, ti mando due canzoni”

Amadeus da un mese sta già ascoltando decine di brani che i big gli inviano per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Tra questi presto potrebbero esserci anche due pezzi di una protagonista del GF Vip, ma anche di Tale e Quale Show.

Da protagonista del GF Vip al palco dell’Ariston? Il sogno di Pamela Prati.

In un’intervista rilasciata a Radio RTL 102.5 Pamela Prati ha confidato il suo sogno di partecipare al Festival di Sanremo. La showgirl ha già dei pezzi da a far ascoltare al direttore artistico: “Vorrei tanto andare a Sanremo. Dovevo fare il Festival di San Marino, ma purtroppo, avevo un’esclusiva con Mediaset e non l’ho potuto fare“.

E di questo suo desiderio Pamela (che ha una storia con un bellissimo modello di 19 anni) ha parlato anche a Bella Ma. Da Pierluigi Diaco la star del Bagaglino ha spiegato di essere prontissima a fare sia la cantante, che la co-conduttrice al Festival di Sanremo. Non contenta la Prati ha poi fatto un appello in diretta ad Amadeus.

“C’è un autore che ha scritto con me, che ha scritto anche per Mina. Se mi piacerebbe o sto pensando di fare il Festival di Sanremo? Certo, è da molto che ci penso e sul serio certamente. Ho già due brani da proporgli. Farei sia la co-conduttrice che la cantante. Tutte e due. Con quelli del Bagaglino abbiamo fatto anche un film, Gole Ruggenti, che era la parodia del Festival di Sanremo. Comunque sono pronta a cantare, ma anche a fare la co-conduttrice entrambi ruoli da protagonista e credo che ci starei benissimo. Se ho incontrato Amadeus di recente? Ultimamente no, però gli parlo adesso. ‘Ama dai su’. Poi si è sposato con una mia ballerina, Giovanna. Cosa c’entra? Siamo quasi parenti”.

Magari invece che big o co-conduttrice, Amadeus potrebbe pensare di invitare Pam come ospite, per farla esibire su un medley delle sue hit Meneaolo e Te La Pongo.