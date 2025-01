Protagonista del GF: “Attacco di panico forte, pensavo di morire”

Mercoledì scorso si è svolta una delle puntate più attese del Grande Fratello, caratterizzata da tensione e suspense, che ha portato alla mente eventi passati, in particolare il caso di Marco Bellavia trattato il 3 ottobre 2022. Durante quell’episodio, i comportamenti dei concorrenti nei confronti di Bellavia furono al centro della discussione e una delle partecipanti, Ginevra Lamborghini, fu squalificata senza possibilità di voto.

Ginevra, una figura importante dell’edizione, ha raccontato del suo forte attacco di panico avvenuto in diretta, alla presenza di Alfonso Signorini, che cercò di offrirle conforto. Nel podcast No Lies, Ginevra ha descritto il momento come estremamente traumatico. Racconta di sentirsi colpevole, pensando al suo comportamento e al giudizio delle persone. Sottolinea la paura del confronto con il pubblico, che spesso può mostrarsi crudele.

Ginevra ha vissuto un vero e proprio attacco di panico, descrivendo sensazioni di soffocamento, rigidità alle mani e alle braccia, e una profonda convinzione di stare “morendo” in quel momento. Ha identificato quegli istanti come un’esperienza traumatica con effetti duraturi nei mesi successivi. Oltre a ciò, ha rivelato una sorpresa sulla reazione del pubblico, che l’ha dipinta in una luce estremamente negativa, facendola sentire come un “mostro”.

L’esperienza al Grande Fratello, secondo Ginevra, è stata ambivalente: pur avendo vissuto momenti belli, ha anche sentito un enorme peso emotivo. La sua squalifica rappresenta una decisione irrevocabile da parte del programma televisivo, un evento significativo che ha evidenziato le pressioni psicologiche cui i concorrenti sono sottoposti.

In conclusione, il suo racconto mette in luce come la vulnerabilità e la percezione del giudizio esterno possano influenzare profondamente la vita di una persona, specialmente in un contesto così esposto come quello del reality show. L’episodio ha sollevato riflessioni non solo sull’esperienza di Ginevra, ma anche sull’impatto del reality sul benessere psicologico dei concorrenti.