Prostata, quando i sintomi non si possono più ignorare



Durante la notte si è costretti ad alzarsi più volte per urinare e spesso, si prova bruciore o una sensazione di non riuscire a svuotare la vescica. Uno stimolo frequente oppure il getto è ridotto. Solo dopo questi disturbi la maggior parte degli uomini, generalmente dopo i 50 anni, si rassegna a prenotare una visita dall’urologo. La diagnosi può essere di ipertrofia prostatica benigna (Ipb) o adenoma prostatico. Il cancro alla prostata è il tumore maschile più frequente: in Italia, ogni anno, ne vengono diagnosticati circa 42.800 casi.

Molti tumori si rivelano poco aggressivi e rimangono confinati alla prostata presentando un decorso piuttosto lento; ciò significa che i pazienti possono convivere col tumore per anni senza subire conseguenze negative per la loro salute.Ma non sempre è così. Spiega il professor Andrea Tubaro, docente di Urologia all’università La Sapienza: “Purtroppo, accanto alle forme a crescita molto lenta, esistono anche carcinomi prostatici più aggressivi, con tendenza a metastatizzare. Per questo è importante anticipare la prima visita dall’urologo. In ogni caso, quando sono necessarie, le opzioni terapeutiche soprattutto chirurgiche, sono piuttosto efficaci” .

La prostata è una ghiandola e appartiene al sistema riproduttivo maschile posizionata nelle pelvi (la parte inferiore dell’addome) appena sotto la viscica. La sua principale funzione consiste nel contribuire a produrre lo sperma in quanto secerne una parte del liquido seminale.