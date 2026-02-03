Prostata: prevenzione e cura a confronto a Enna

Il carcinoma della prostata rappresenta una delle principali sfide sanitarie per gli uomini. Per approfondire le strategie di prevenzione e cura, medici di medicina generale e specialisti si sono confrontati presso l’Ordine dei Medici di Enna. L’incontro ha evidenziato l’importanza della diagnosi precoce, che passa attraverso esami regolari e una corretta informazione dei pazienti. Sono stati discussi i protocolli di screening più efficaci e gli avanzamenti nelle terapie disponibili, con l’obiettivo di migliorare la gestione clinica della patologia e la qualità di vita degli uomini colpiti. L’evento ha sottolineato il valore della collaborazione tra figure professionali diverse per offrire percorsi di cura sempre più personalizzati e aggiornati.